嗌交部最叻闢謠，事無大小都有發言人跳出來警告大家勿搬石頭砸腳，但是趙某蕩入同志網絡色情架步蹓躂的醜聞已經傳了多天，該部門居然一反常態毫無動靜，當事人沒有黑起塊面鄭重否認，華大媽也不知是不是忙於拜年派利市，抽不出時間幫拖，呈現一種罕見的「你哋中意講就講到飽」狀態，真是可喜可賀。過咗年大一歲，果然成熟了幾分，不再以小學雞姿勢殺氣騰騰指鹿為馬，一改以往欲蓋彌彰作派，既然毋庸編造故事企圖洗白，可見搞基謠言純屬虛構。不怕你笑我基郎自大，帶住白鴿眼守護祠堂，這個大家庭不是阿茂阿壽話想加入便中門大開的，冇咁上下姿色，咪使旨意跨進門檻，身材起碼操到似緬甸那班上街拯救昂山素姬的肌肉男，申請入籍先至會受理——有個示威見過鬼的朋友，善意提醒壯丁可能是軍方卧底，但看在周身精肉份上我認為博得過，他日露出間諜狐狸尾巴還可以堂而皇之施酷刑，何樂而不為。

雖然否定趙某的入會資格，我仍然盡了同志研究員責任，仔細閱讀他的履歷，萬一以後有人翻案，不至於揦手唔成勢，失禮到連基狼是怎樣煉成的也講唔出。二十四歲加入嗌交部，不論相貌如何都叫做卜卜脆，遇到乾旱的上司淪為MeToo犧牲品唔係太出人意表，更牙煙的是長期駐守巴基斯坦，哎喲喂，山高皇帝遠不特已，還要被印巴兄弟重重包圍，簡直置身培植基花的溫室，不燦爛盛放對自己不起。根據私人觀察，我給南亞漢打的分數相當高，壯健熱情體毛茂盛，尺寸亦很夠份量，與他們朝夕相對，不滾白不滾。