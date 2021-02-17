一月三十一日，新中國呼吸病學家鍾南山談到武漢型肺炎疫苗，批評港人說：「香港人認為國產疫苗不怎麼樣，寧取西方疫苗，那是誤解。」他沒有痛斥港人「仇視祖國」，算客氣了。但香港人其實是洞悉國情，何「誤解」之有。

港人知道，大陸疫苗事故頻生，如二零零五年有A型肝炎疫苗殺人，二零零九年有狂犬疫苗殺人，二零一三年有B型肝炎疫苗殺人。而假疫苗、過期疫苗，還有污染變質的疫苗，早令大陸小民聞風喪膽，千方百計來港注射感冒、子宮頸癌等疫苗，這些事實，鍾南山不會誤解為「仇視祖國」吧。

疫苗之外，大陸所產奶粉可以令食用者殘廢，所產潤膚膏可以令嬰兒頭顱腫脹、肌肉僵硬、發育遲緩，所產糖尿藥也可以令病人血糖不降反升。幾十年來類似新聞不絕於耳，也早令大陸小民心驚膽戰，紛紛在世界各地爭購奶粉、藥物以至化妝品。這一切，鍾南山也會視為「誤解」麼？

現在，大陸研製的肺炎疫苗，據國藥集團黨書記劉敬楨說，出事率「百萬無一」。但美國華盛頓大學疫苗專家金奇說：「中國疫苗未見有任何不良反應報告，令人更加擔心。」西方所產疫苗或令人面癱，或令人死亡等，都會開誠布公，公布者更不會被斥為「抹黑祖國科技」甚至「仇視祖國」。香港人怕的，無非政治至上的「愛國」疫苗，鍾南山明白麼？