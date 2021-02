拜登當選後接受電視訪問宣稱:中國處理新疆維吾爾族問題,只是文化差異問題,習近平的中國遵從其「文化正範」做事。拜老頭說:Cultural leader are different norms in each country and their leaders are expected to follow——這句話,在單眾數等文法方面,有創新三處,不能因拜登眨着眼睛結結巴巴的講就斷定為老人癡呆影響腦神經的語言正確文法表達,可能只能說:身為美國總統,白人,英語為母語,拜登的英語不可能文法有錯——因為中國覺得慘遭西方欺凌成一個「受害者」(Victimised),因此中國處理維吾爾族問題和香港問題,美國不應反對。

唯拜登補飛稱:中國冒犯人權,會付出代價的。代價幾多錢,拜登沒說。不知是否怕說得太詳細,他兒子恐怕會付出渤海華美股份的代價。

不過拜登在二〇二〇年二月二十日民主黨總統候選人初選時,被問及新疆維吾爾族人權問題,卻斬釘截鐵、發音節奏流利的以「歹徒」(This is a guy who was a thug)此一充滿種族主義偏見的詞彙來形容中國主席習近平(不過我不太明白為何第一個is,第二個說was之過去式),拜登出言種族侮辱,凡中國人聽見都會憤怒。

拜登講話如此丟三拉四,在邏輯上只有三個可能:一是英語文法創作師兼種族主義者拜登很清醒地敵視中國,或二為老人癡呆,或三,拜登很清醒,只是時時說謊。

若屬第二可能,唯必屬於間竭性發作的初期,因此你不知道他老人家說的哪段講話時方為發病。Let’s希望舊的一段才是。

若是第三種可能,那麼拜登與川普的分別,是拜登說謊是拼命眨眼睛,川普說謊是理直氣壯絕不眨眼。

但anyway,不論拜登如何眨眼睛搖晃平衡,在文化人類學層面,拜登沒有錯。每個國家有自己的文化準則。領袖必須追隨。無論緬甸的昂山素姬和民選政府,清理了一些羅興亞穆斯林難民,然後軍政府回頭政變囚禁了昂山素姬,此皆緬甸cultural norm,美國國務院有何可「譴責」之處?