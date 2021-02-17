「我在這裏已等了近一小時了，你為什麼遲到？情人節也遲到？花也沒一束？……」Jessi遙見男友KK氣急敗壞趕至，已怒火中燒，一輪嘴發洩。

本來，二月十四日嘛，情侶都開開心心共度，疫情下政府的荒謬限聚令禁堂食令還有什麼安心碼威脅，也不減二人世界暖意，沒有燭光晚餐，也訂了燭光午餐——他卻遲大到！

世界艱難。但，節日送花，玫瑰！怎可或缺？在亂紛紛又失自由的衰敗之城，總也容得下有情男女和99支玫瑰吧。

KK趕來，也非兩手空空，但只得一支玫瑰，他緊張，還帶怒氣：「情人節撞正初三赤口，不得不罵粗口！」他又一輪嘴發洩。

什麼年代什麼時日什麼形勢？這5年來心情由好變壞，人生命途也由順變逆，送花過節只是自我或互相撫慰，一份具體的表現。不過，出事了。

經濟不景，KK盤算一下，選擇在網上買花，這「信心花舍」以價錢平品種多作招徠，照片色彩繽紛又情意綿綿。在花墟或花店，99支玫瑰得$5,000左右，網購只賣$1,300——情人們急急落定過數，還安排了節目，原定早上收花後與Jessi約會，誰知等到中午也收不到，致電花舍，對方關了機，網頁不斷鏟走受害者留言，最後網頁還刪掉了。

「我也是苦主。」KK解釋：「去報案警方態度愛理不理的，反要我多等幾天或者會收貨——有冇搞錯！節都過了，肯定是無良奸商呃錢！」

「都是你！一年一次，慳什麼？」Jessi港女性格，「公主病」又發作——沒公主的命，只有公主的病，也是諷刺。「現在被人呃錢了，只送一支，多寒酸！」

生氣不知因他蠢還是因他孤寒，二人吵起來，人人心中有團鬱結的躁火：香港已被政棍人渣搞成咁，現在連一束漂亮的花也泡湯。

她搶過那支可憐的贖罪玫瑰，扔在地上，轉身跑了……

（明續）