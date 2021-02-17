大年初二在小妹妹Pauline帶領之下一老一少集合於太古城地鐵出口，從柏架山山腳起步，這是一條對我來說全新的山道，斜斜的山坡而上，第一個地標是紅屋，是許多行山客常提及之點，接着就是金督馳馬徑；沿途蜿蜒而上，經寶聯徑不知不覺已到了北角賽西湖，回望來時路早已淹沒在一大片綠色的山野之中，城市的高樓大廈似遠似近，真不敢相信自己竟已在蜿蜒的山道上盤桓了三個多鐘頭，一點也不覺得累，身旁的這位小妹妹，身高一米七；模特兒身型、清澈的眼神、真摯的笑容，令人如沐春風；山道、泥濘路、平坦路、上下階梯；這一切都比我想像中輕鬆得多，也許是這些年日行八仟步的訓練吧，到底打好了一點基礎，這首次的考驗算是過了關，這要感謝寶琳小心的點到為止扶持，以不傷老人心的那份體貼來陪伴。道旁盛開着吊鐘花及不知名的野花野草令人賞心悅目，卻不及伴我同行的這一朵解語花；貌美健康又爽朗；看似不經意的那份殷勤，讓這次金督馳馬徑金牛年之行成為老去生命中一次新嘗試，走慣山路的人不覺得有什麼了不起。

走到賽西湖樹仁大學對面那家茶餐廳，正好是中午一時正，日正當中清風徐來的人間好季節，在此歇下來簡單的醫了肚，看看小米表，紀錄顯示已走了一萬八仟八佰步，愉快的心情於是升高，犀利呀，想不到自己竟有這樣的潛力呢，六十多年前的中學生曾和東方飛躍的羚羊紀政在同一跑道上並且落敗並包尾的這位如今老太太，此時此刻的心情，你想像得到嗎？