天氣熱，山上的吊鐘花都開了。

往年大概要到三月才會在山林裏看到吊鐘花，但今年花開得早，按說也謝得早。今年香港人好像都在行山，所以網上貼出來的吊鐘花照片也特別多，有的一棵樹，有的一片林。

這花形狀如一串串倒掛的小鈴鐺，粉紅色，半透明，質感豐富。有一次在朋友家看到一盆，是從花店買的，花店職員告訴她說這花如何如何矜貴。我便跟她說，香港郊野，一到春天，走着走着就可以看見一叢。

這天下午見陽光正好，便上山去拍吊鐘花照片。因為去年春天遇見過，記得方位，今年再找過去，原來不少已過了花期，枝頭零落，不大精采。走了一圈，無意中抬頭，就見到高處山坡上有幾株開得正旺，坡邊有野路，便撥草分樹攀爬上去，到得樹前，只見吊鐘花掛滿枝頭，在夕陽下閃閃發光，如一樹玻璃鈴鐺，引來成群的蝴蝶，繞花而飛，飛得吊鐘花也似起舞一般，好看極了。

如此雅趣，也拜疫情所賜。如非局勢如此，這農曆新年多數是旅行度過，怎也沒想到一年坐困愁城，卻成了親近香港大自然的契機，哪裏都去不得，卻在家門口發現香港之美。如今一到節假日，只要不刮風下雨，往山道上趕的人如趕墟一樣，佔香港土地六成的郊野公園，大概從來沒見過這麼多的香港人。可見所謂得失，常常不過一念之差，只要心境通透，常常失而復得。