隱形富翁T與左丁山唔見面已近一年，新年前通吓電話，佢立即約食午飯，左丁山話在港島區方便啲，隱形T話由佢訂位。後來傳短訊通知到威靈頓街老店蓮香，有啲出乎意料，因為兩人約過在港島吃飯，總係吃西餐居多，佢會訂Caprice，Amber，Petrus之類，點解呢次要去古老茶樓呢？蓮香樓係人都識，但左丁山幾十年來從未去過，皆因同是老字號，到陸羽一盅兩件，舒服得多，蓮香樓要企位搭枱，三唔識七坐埋一張枱，左丁山係有抗拒感嘅。

上到蓮香，問隱形T點解揀呢度，佢話：「年近歲晚，想食番啲老牌菜式吖嘛，新年點解要食西餐呢？我十幾歲出嚟社會做事，五十年前跟啲師傅、老細食飯，時時去鑽石、敬賓、蓮香，依家只剩下蓮香，走嚟懷舊吓都好。」疫情之下，蓮香都有好多客，只是有二人一枱限制，六人枱只能坐二人，大把人要站立等位，蓮香即係做少好多生意，不過大市如此，無可奈何了。

隱形T老早訂咗蓮香招牌菜：蝦子柚皮、焗魚腸、斑翅、霸王鴨，兩個人點食呀！卒之吃過柚皮（非常正斗），霸王鴨（夠濃郁味）之後，焗魚腸只吃得三分一（略鹹，硬一啲），斑翅原封不動，打包回家（晚飯吃過後，家人大讚），甜品係焗西米蓮蓉布甸，大到無倫，塞滿一個大果碟嘅布甸，點食，於是有一半要打包回府。此布甸好值得推薦。老字號招牌菜果然係名不虛傳。

隱形T埋單後，介紹隔籬枱一位靚女畀左丁山認識，係佢世姪女也。呢位世姪女身高樣靚聲甜，睇衣著就知係非常追上潮流嘅時尚女性。豈知隱形T話：「你有好男仔就介紹畀世姪女！」吓，有冇搞錯，咁嘅型女一定大把男仔追，何須老人家介紹？隱形T話：「要夠資格至得㗎！」哦，一講就明白，都話香港女多於男，夠資格合年齡嘅男士幾難搵㗎，何況呢位世姪女係留洋名校畢業生㖭！

與隱形T拜拜後，心思思走到附近嘅陳意齋想買年貨，點知店舖內人頭湧湧，費事同人迫，調轉頭走人，竟然碰到教師F遠道自沙田區出來買年貨，可見一啲香港名牌老字號，好有吸引力，如蓮香咁，歷久不衰。