過往的三百六十多天，沒搭過飛機、沒坐過船，也不曾外遊，遠的近的外埠都不曾前往遊歷或造訪，對於那些旅遊已成為生活中一大部份的人而言自是苦不堪言，我倒好，唯一耿耿於心的是沒回去拜祭父母及兄姐，只有每天一炷清香默禱依舊，天上有知，他們會原諒這一年寸步難行之苦。

也就是這一年，一向懂得變通自我調整的香港人，逐漸的走向郊區山林野外，各有各的途徑，三五成組或踽踽獨行，在空曠的海濱或山上，偶然發出一兩聲長嘯短吟一舒心中之氣。我從未想到要上山，主要是因為不熟地形路徑而不敢造次，也不好意思向行山友要求同行，生怕自己成為別人不堪負荷的包袱；一早已有人說過七十不留飯，八十不留宿，上了年紀不招人嫌是假的，尤其帶上一個老人去行山更是自討苦吃，這七十八十不如何如何，恐怕要加上這年歲的人，不宜向山中同行吧；萬一出了什麼差錯，山高路遠，救護車也進不來，也因為如此，早有此意的我不敢請耳，念及此，更覺Pauline是義氣仔女；帶我走這一條金督馳馬徑柏架山路綫、寶聯徑等只聽過或讀過行山友的記敍，幸蒙這位福州姑娘帶上了我，讓我領略到其中的樂趣，更驚嘆的發現是香港行山客的質素，山上沒有任何垃圾，洗手間也比想像中清潔，一路上不見有人採擷山花拗斷花枝什麼的缺德行為，也聽不到大聲喧嘩，人在大自然中各自成一景，自然又和諧。

曾錯過了太多與山山水水的交會對話，也錯過了太多人間好風景，向遠方去尋覓偉大驚喜，不如憐取眼前這或將成為殘山剩水的美景良辰。