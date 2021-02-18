本來就是千多年來節慶名花。3世紀時，羅馬帝國皇帝為了充實兵力，下令所有單身男性羅馬公民從軍，不許結婚，天主教神父華倫泰不理禁令，秘密替有情人證婚，結果被捕被絞死，人們將處決日（2月14日）定為聖華倫天奴節Valentine’s Day，情人節是紀念勇敢的神父而非殉情的戀人，但也成為舉世的「浪漫」節日。

——即使後來商業化，或流行習俗行禮如儀，以朱古力、卡片、首飾珠寶、鮮花填滿，但玫瑰，是永恆主角。

這支被生氣港女扔棄的紅玫瑰，深深不忿，只覺身價大貶：「一個假公主，哪有資格糟蹋歷享盛名的愛情花？你怎配擁有愛情？」

薔薇科玫瑰，原指紅色的美玉，容光煥發、勇敢、熱戀……集「愛」與「美」於一身，由一支到99支都有寓意，那堪成為地面棄花？

今年情人節撞正赤口，又是星期日，送花上女方辦公室驕其同儕的壯舉時間不對，哪有人星期五就送花的？疫情下市道不佳，花墟也冷清，價格下跌，買花送花的人有，但肯定少於以前太平日子，送99支或一度訂99支玫瑰的，已是好有心了。

作為被騙的受害者匆促買來的贖罪品，一支花哄不回野蠻女友，也罷。玫瑰流下淚來，連眼淚也染紅了，更覺悽酸。不，不要待在垃圾堆！一步一步的，向前走，離開這一陣衰敗氣味的小城，走到哪都勝過受辱等死……

忘記身後，不再回頭。

——所以玫瑰也無法見到，那一時氣憤，衝動地扔棄自己的港女，在男友解釋呵哄下，也明白了，更明白再發脾氣，眼前的男友終會離她而去，蘇州過後冇艇搭，再沒有送花人就後悔了。她急忙回頭想拾回那支玫瑰，卻找不到影蹤：「我就要那支！」

（明續）