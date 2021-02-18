政府疫苗專家委員會召集人站出來，搖桿硬起來，力撐科興疫苗，建議食衞局緊急採用，姿態之強勢、理據之虛弱，完全不像一名醫生。

香港醫生說話最保守安全，脊椎長期病患者問接受手術，有幾成幫助，一般不會報數字，最多只會講過去失敗率，副作用，這是防守自衛法，怕事後遭病人投訴，要被責任上身。

捍衛科興疫苗可打、該打、好打得，既然有人擔心好化學，就用科學說話吧。本來港府自訂的標準，說好需要有第三期測試數據公布，並刊登在國際醫學期刊，港府御用專家委員一致先打為快。為什麼？出了什麼事？沒事，召集人劉教授說科興私下提供給他們的數據，他們委員會審視人數，比聯合國批准緊急使用的專家更多更快，刊登在醫學期刊後的信用認證，也不及他們這個專家組。

以審視人數取勝，這是算術，不夠科學，如果是這樣，一大早就不必等國際認證，這委員會可直接取代期刊報告，聯合國也廢掉好過，反正都夠廢了。當初市長向市民推銷，又何必打這國際牌。

最嚇人的有效率五十五十，召集人不說還好，再次解畫，兩組人打疫苗，一組人打安慰劑（大概指疫苗笑話說的生理鹽水吧），最後兩組人有三人受感染，當中二人打了生理鹽水，一人為疫苗，就等於三分之二的人受保護 ，所以，疫苗保護率依然是50.66%，但七百萬人都打科興，不表示只有三百五十萬人受保護。

懂算數又看得明白的請舉手，聽不懂的專家學者語言當然不等於謊言，只是解畫如此，猶如抽象畫，看不懂的應自責不夠素養。

這算術也可以由一開始，一個人接種之後，有一半機會免疫，像十二碼，一係入一係唔入，然後周遊各區，不幸守龍門的人就在一半時間睡着時被射爆，受感染，其間又傳染給五五波中另一半的人，不談保護率，這傳播率該怎麼算。有兩種頭盔，一個五十分剛剛及格，一個九十多分，不必計數，為什麼急着要用有一半機會飆車時帥到會頭破血流那一種？

即使是這樣，仍然堅持委員會並沒降低評核標準，效益比風險高，像賣藥多過像藥劑師醫師，全部委員忽然變身鍾南山。合理答案只有一個，政治。另一位委員許樹昌被問到會不會打，許醫生說這是私人問題，附加一句：別把疫苗政治化。為什麼就不可以說我先打。如果不敢打就政治化，且犯了抹黑政權罪，那一定要打，也一樣為了政治原因吧。陳肇始剛同意，疫苗已超前抵達，真係好打得。