虛心研究幾個非常不受歡迎的官場大叔阿伯是否契家族，基友聽見反應大致相同，紛紛粗聲粗氣咆哮：佢哋咁鬼醜樣，點會係同志？哈，德國導演華納荷索早期有部電影，英文片名叫《Even Dwarfs Started Small》，勉強直譯《就算侏儒也由三寸釘做起》，招聘貨真價實的高度抱歉演員現身說法，調侃頂天立地人物微時低到塵埃裏，雙程路逆向而行，你又知那些陰森恐怖的怪獸，後生嗰陣唔係朝氣勃勃的陽剛少年？請暫時收起對階級敵人的偏見，運用一點自虐的想像力，推敲駱某趙某十八廿二吹彈得破的花模樣，如果當日着條短褲魚塘行咇，擇嫩而噬的垂釣者話唔埋會食指大動哩。男大十八變，今天貼錢都冇人要的麻甩佬，可能一度是萬人迷，舉個就手例子，《蘋果》義務廣告統計員副尊容夠核突了吧，可是在老好的殖民地時代，識飲識食的亦舒女士曾經封他為人肉版家明，你話嘞！

吓，重口味得滯，令你嘔到面青口唇白？對唔住，𦧲口水講過。先兩晚法國電視播《羅密歐與茱麗葉後現代激情篇》，那個二十零歲的李安納度狄卡比奧，仙風陣陣靈氣逼人，邊個估得到隔了十年八年脫胎換骨走上演技派不歸路，竟然棄美貌如敝履，唔使化妝都可以扮奧遜威爾斯？他事業上兩個基佬角色，反差之大尤其怵目驚心，九五年《心之全蝕》演小妖精詩人藍波，名副其實靚到冇朋友，飾魏爾蘭的演員神魂顛倒為郎頭斷也心甜，完全不必靠演技，十六年後《J.艾德格》演聯邦調查局頭目，媽媽咪呀，變成唔開胃到冇朋友。