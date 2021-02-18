昨日本欄談及老字號，可再講一間，就是租庇利街，中環街市對面，中環中心傍邊的燒臘店「金華」，金華在此經營已有57年，素以燒肉、叉燒聞名，燒鴨鵝及白雞亦口碑極佳，無疫情時期，金華在中午晚飯時間，每日客似雲來。年卅晚（2月11日），左丁山往買燒肉叉燒各兩斤及白雞一隻回家，為新年儲糧；相熟夥計話：「左生，多謝你多年幫襯，我地今晚收爐，不知何時重開，有緣再見了。」問及原因，據說是2020年農曆新年之後，因疫情影響，生意漸差，及至沒有晚飯堂食，須晚上六點收舖之後，更難維持。捱足一年，不見有曙光，業主於租金方面與東主遲遲不能達成協議，而東主已90歲，雖仍然精神甚佳，但已感經營壓力太大，57年來未見，遂生退休關門之念，決定歲晚收爐，擇吉日復業，不過這個吉日是未知數！

新冠病毒肺炎對餐飲業打擊之大，前所未見，尤其疫情觸發在家工作此一行為，空前未有，中環寫字樓空置率不斷增加，大銀行如渣打率先放棄中環總行數層樓面，便是最好的例子；於是小型燒臘飯店如金華等，顧客流失不少。「在家工作」是就業市場的結構性改變，疫情完結之後，情況將會持續，對CBD（中心商業區）直接衝擊最大。倫敦的最大三文治店Pret a Manger早已宣佈在倫敦城及金絲雀碼頭重組分店網，便是因為白領階級上班數字因在家工作、封區等因素，下滑趨勢難以挽回所致！

左丁山外母家族曾經營燒臘店多年，外母自小吃燒肉長大，年初一中午吃飯，她一見金華燒腩肉，便低呼：「靚燒肉，自小見慣，一看便知龍與鳳。細個時候舖頭燒腩肉我地係唔准食嘅，自己人同夥計只准吃下欄賣唔去嘅部份！」還以為是近廚得食，事實不然，難怪外母每見金華燒腩肉，便食指大動。金華不見了，以後在中環那裏買燒肉叉燒？外母說：「華豐也是老字號，在威靈頓街。」她還記得華豐在威靈頓街，到威靈頓街華豐買叉燒及七星伴月（即七黃）月餅，已是二十多年前的事，後來因市民不敢吃太多蛋黃，華豐逐漸退出月餅市場，改為經營燒臘茶餐廳，幾年前遷舖到域多利皇后街（近三聯書店），早餐午飯生意非常好。