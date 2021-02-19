這個喚Jessi的港女，忽地雙目紅了。愈是找不到，愈是要找：「怎會不見了？我剛才就扔在這兒，不見了？」

她急得哭了，對賠盡小心又「最後勝利」的男友道：「嗚——嗚——我就是要那支！」

「我再買過，都一樣——」

「不一樣！」她傷心了：「另買一支是不一樣的呀！」

雖然野蠻，但一旦「覺悟」，就很堅持，因為她知道，如此費工夫希望哄回自己，沒有99支也有可貴的一支，這不是「花」的問題，這是「心」的關係，所以，她非要把紅玫瑰四處搜尋，重回自己手上，才是一個圓滿的情人節。

——其實玫瑰早已走遠，所以她窮此生也找不回。遠了，人影和聲音也漸冉……

「生有時，死有時；栽種有時，拔出所栽種的也有時；殺戮有時，醫治有時；拆毀有時，建造有時；哭有時，笑有時；哀慟有時，跳舞有時；拋擲石頭有時，堆積石頭有時；懷抱有時，不懷抱有時；尋找有時，失落有時；保守有時，捨棄有時；撕裂有時，縫補有時；靜默有時，言語有時；喜愛有時，恨惡有時；爭戰有時，和好有時……」

玫瑰在節慶、生日會、婚禮……都聽過聖經《傳道書》第三章，這些句子也會背了。

——但，愁緒湧上心頭，未必看透。自己曾高貴、艷麗、受歡迎、具代表性、滿座讚歎，也有淪落的一天。玫瑰自忖：「雖曰『有時』，但我仍鮮美，何以今日淪為垃圾？我究竟做錯了什麼？」

世間凡事都有定期，天下萬務都有定時，生死存亡都有定數——是的，一切已「定」，回想無益。

只怪你當初沒珍惜？

不過誰又真正懂得「及時」呢？

玫瑰披着稍為髒亂的紅衣，也不知前行到了什麼地方？任從腳步隨便引領吧，無目的，也無希望。

忽傳來一陣哭聲……

（明續）