反送中之後，連家裏所貼的揮春，都回不去了。記得上一個年三十，我到黃店搜羅文宣揮春，心想事成變相約煲底，光復香港／時代革命的揮春鋪天蓋地而來。「揮春文學」是社會的集體意志，但香港成了國安砧板上那堆肉碎後，光時揮春絕跡巿面。這一個農曆年，揮春語言變得內斂，比如上善若水／善良如初、放慢呼吸／放長雙眼，明的就明，拈花微笑。

我隨興走到摩羅街，在這個天陰陰的年三十午後。記憶中有條長長的樓梯，歲末總擺上好幾個寫揮春的攤子。果然遠遠已看見紅紙飛揚，很多人哄在檔前，出神注視寫字阿伯的懸腕吊筆。不知何解，金漆化在紙上比黑墨耐看，很多人似乎已呆了多時，仍不願離開。

其中一個攤子，特別有意思。一副十四字金漆對聯，給勾在鐵絲網上，相比其他諸如「日進斗金時時滿／財源廣進步步高」，完全是另一個境界。我回望身旁奇貌不揚的路人，好奇誰會選上這一對聯？然後一個瘦瘦的衣着樸實的中年女人，示意說：「我要這一對。」她沒問價錢，只待對聯給收下來後，阿伯才喊：「收五百五十蚊。」

一時之間我沒按住記者的衝動，上前跟女人搭訕：「你選了最好的一副啊，你年年都來嗎？」女人比劃着高度，說上一次來，女兒只到胸口，當下站在她身旁的少女，已亭亭玉立。開始時我倆都小心交換說話，直至我脫口說：「香港人唔好放棄⋯⋯」女人眼睛突然閃出了光，嗓子也開了，她說本來要到黃店幫襯，誰料沒開門，才蕩到這裏來。我們相視而笑，再看一遍她買的那副對聯：「毋須着意求佳景／自有奇逢應早春」，變得更有溫度。臨別前我跟她說「香港人加油」，女人伸出拳頭，回了相同的話，我們眼中都有淚。