鄉議局主席劉業強議員按傳統於年初二早上六時許（卯時，吉時也）到車公廟求籤，求得第45號中籤，籤文曰：「下手須教一著先，世情局面苦徒然，積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」劉議員說45籤警示政府抗疫要果斷、精準，否則疫情像火一樣蔓延迅速，一位解籤師傅陳天恩亦將籤文解讀與目前疫情有關。

還是教育界功能組別前議員葉建源講得清楚，他已不當立法會議員，事實上亦已給DQ，可作解籤師傅，一定勝過不少人。葉建源指出，「積薪歷火」古作「積薪厝火」，有典故，出自西漢賈誼治安策：「夫抱火厝之積薪之下而寢其上，火未及燃，因謂之安，方今之勢，何以異此。」，於是後世有「積薪厝火」之句，喻情勢危急，隱藏大患。

左丁山與老友A討論，此大患是否即是疫情？老友A曰：「劉議員為政府建制派要員，車公廟解籤人順其意，無可厚非，搵食啫。識do者，看籤文，便連其後，世情局面苦徒然一句，順水推舟，世情指為疫情，避重就輕耳，葉議員講得甚含蓄，亦明哲保身也。」

世情也者，當指世界時勢、局勢。本來用下棋作譬喻，無論圍棋、象棋、國際象棋，每著未下之時，高手須預先估計對手如何回應，之後自己又有何應變Plan B，不能「屎棋貪食卒」。特區政府目前的政策正是臨急應變式，缺乏通體策略，是見一步行一步，在疫情方面是見確診數字回落，便放寬食肆營業時間，見數字回升便收緊至六時後不准堂食，由銅芯口罩有失誤，浪費金錢至今日買疫苗慢半拍，便是例子。但疫情只是表面，「積薪」並非指疫情，看深一層是指在世界大勢下：（一）中美關係緊張，拜登上台，不見得便是放棄特朗普對華政策，（二）歐盟不捨中國市場，但亦不放棄人權民主立場，在這方面，不斷發聲，令北京不悅，（三）東盟國家與中國友好，貪圖中國投資利益，但在南海領域及湄公河河水為中國建築堤壩所控制，深感不安……。面對如此世情，特區政府與中央還是不斷為香港「積薪」：大力DQ議員、延遲立法會選舉、有人提出協商特首建議、以國安法加緊檢控、終審法院及律政司傾向「從嚴解釋」法律，皆是「積薪厝火」之舉，只有識者能知火未燃，賈誼言及：「曰安且治者，非愚則諛，皆非事實知治亂之體者也！」