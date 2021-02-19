上篇連載到，我上月尾因為時差和接受肺炎測試的省份不同，在溫哥華轉飛返港，臨登機才被打回頭──怎麼航空公司不check in時提醒？天曉得，早幾天獲悉Air Canada裁員1500人，可能當日地勤已經陣腳大亂，唉大家都苦。

文章刊出後，讀者O email我說她在蒙特利爾轉機溫哥華返港也遭遇同樣問題。顯然，政策朝令夕改，根本未互相配合。

且說，我重拾行李，第一件事光顧機場地庫的化驗所，這間包保認可。詎料排長龍，appointment最快翌日，報告等待48小時，意味不知滯留多久。幸好職員屬華裔，或者見我可憐，抽空趁lunch hour幫我，見外面群情洶湧，索性拉埋閘搞。後來聽朋友說，人離鄉賤，華裔反而未必幫華裔，我看一半一半吧。

第二件事，找地方落腳，身心俱疲，機場Hotel Fairmont出名昂貴，也無辦法了。但且慢！剛才我被當成從溫哥華重新入境，到酒店出示passport，焉知道它會否計我由頭隔離14日？雖然機會不大，我已經博唔過，這裏亦信唔過。

住朋友家穩陣。在家靠父母，出外靠朋友。溫哥華有位圈中朋友Ivy，之前叫過我stay behind去她家，以為客套話，如今要嚟真了。跳上的士奔赴，Ivy二話不說先親手給我炒碗飯暖肚，是我一個月來初嚐港味道，混着眼淚吃。她夫婦又帶我散步解悶，一直收容到我檢測pass、改機票再出發。古人所謂一飯之恩，莫過於此。

以為終於順順利利？未完。關卡重重，簡單如測試報告要print hard copy，我是遊客怎print？那請到information centre排隊印，而且排兩次，因為information centre與航空公司理解有別。一位「隊」友告訴我：「算啦，這條龍沒一個可以一take過ok。」

高潮迭起。Check我在港預訂酒店：九龍維景27/1-16/2（其實我還因延期罰費就不說啦）。地勤說：「先生，你只book了廿一日而非廿一夜，按規定不能登機。」天呀，遙憶加拿大的inn，十四日十三夜即當十四天。何況，那是香港政府指定隔離酒店，固定package，竟然還寫錯？對，就係疏忽寫錯咁簡單，房價倒沒計錯。

可以點？打長途電話又時差趕不及。不怕失禮，我幾乎跪求才獲准上機的。

手續怎繁複我沒投訴，我只投訴各方毫無默契，真可怕。我亦沒計較破費若干。有否買旅遊保險？有，但聲明因疫情影響無得賠。試問今時今日甚麼旅程延誤並非因疫情影響的？我買，只因孩子校方硬性規定。

讀者留言笑我驕縱孩子，何必親送留學？我想講，犬兒只是中學生不是大學生，又若非教育淪陷，誰願漂泊？

心水清者會睇日期，現在我總算回家了。是，謝謝，祝香港這個家平安。

yuekakeung@gmail.com 隔星期六刊登