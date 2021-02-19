誠如邱騰華所言，由政務官空降港台，不是新鮮事。對，沒傳媒經驗領導媒體，不只港台；何況，港台最需要的是管理，新任廣播處長之前任職副常秘，文官體制出身，管治下屬零瑕疵，執行上司指令無極限，是港府首選人選。

港台一直在檢討小組檢討檢討再檢討中度過，處長頭上還有顧問委員會，製作出如此質素內容的節目，有被得罪的人投訴也意料之中。收復這個勇武不聽話的孫悟空，自有顧問委員會這個金鋼箍。

邱局長就是把《香港電台約章》當金鋼箍，這約章不是約定的約，是約束的約。港台有編輯自主，但不能偏離對公共使命要求。《約章》第二章B項所言，要達到公共廣播目的方法，其中一條就是「提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析，以加強市民對社會、國家和世界的認識」。

認識國家，認識到深入程度，即使給你採訪，報導出來也是很危險的事。在既要有觀點，又要持平，還要有分析，試問在維權律師遭遇的資訊面前，該怎麼分析才夠持平，要如顧問委員會的意，就是國家有國家維穩的苦衷，還是那些都是騙錢的律師？做不到有觀點，或者夠持平，兩者都違反了約章，兩宗罪，任擇其一，公字都是輸。

還有對世界的認識。港台停止所有BBC廣播節目，到底是誰的主意並不重要，誰叫同為公共廣播機構，製作出被中國政府視為「錯誤資訊、不持平，觀點帶偏見」的節目？不過，這家新聞機構如何不堪，對中國如何不懷好意，香港公民不但有權知道，也符合《約章》提到要「培養市民對公民及國民身分的認同感。」外國人忘我之心不死啊。高層做得好。

可惜啊，港台以緊跟廣電總局為由，違反了香港不受大陸廣播政策管轄的制度。港台此舉，開了一國未必分兩制，在廣播自由方面，是我中有你，你中沒有我的實況。

《約章》有云：「增加市民對『一國兩制』及其在香港實施情況的認識。」停播BBC，讓市民認識到實施「一國兩制」，原來等於一國之下有兩種制約，一是約制收看外國勢力壞透了的權力，讓老百姓鼓掌，另一種是讓公民強烈反彈，港台投降了。這樣一來，又對國民身分認同感減弱了。兩宗罪，任擇其一，公字都是輸。

太上皇滿意了吧。