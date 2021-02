寶馬山上山之處貼了一張小海報,像一封信,上面寫着「Do you believe in fairies?」內文則是說寶馬山上的金督馳馬徑有精靈,叫大家去找找看。

這大概是學校或兒童組織搞的活動,組織者在金督馳馬徑上放了很多有趣的手製物品,或掛在樹上,或放在路邊草叢,當作精靈的信物,故意讓遊山的小朋友發現,像發現了精靈的家,像尋寶一樣,十分有趣。

從去年初春開始,我就常在寶馬山上各處走動,山上草木葱郁,藤蔓交錯,春天大霧,迷濛中,總覺得裏面隱藏着無數精靈,棲息在樹林中,不定什麼時候就跳到一根枝杈上,出現在眼前。

由此啟發,去年我畫了一系列「樹林裏的精靈」,在藤蔓交錯的畫面上,五顏六色的小精靈在枝葉間出沒。茂密的樹林,總是予人豐富的想像。

所以近日在寶馬山看到那張印着林中仙子的小海報,還有山上各處可以找到的「精靈信物」,便覺得特別可愛。童真便是這麼一回事,不分年齡。