新春談錢，理所當然。人人見面先說一句「恭喜發財」，然後才是甚麼「龍馬精神」、「萬事如意」、「出入平安」等，但真的人人都那麼想發財嗎？

關於金錢，有句俗諺相信大多數人聽過：「錢不是萬能，但沒有錢則萬萬不能。」錢當然不是萬能（舉例：錢不能令人免於老死），而身無分文便難以過活，說「沒有錢萬萬不能」亦不為過。可是，有些人不是沒有錢，至少以一般標準來說絕不算窮，物質生活並不匱乏，也明白錢非萬能，卻將全副精神心思放在掙錢上，彷彿那是人生最重要的事。這些就是想發財的人，而且是想發大大的財——錢越多越好。

這些人不一定是守財奴。守財奴，是賺了錢還省吃儉用，一毛不拔，只是努力增加財富（為啥？他們也許從未想過）。想發財的人發財後可以是暴發戶式揮霍，也可以培養出高級的奢華品味，用錢來提高物質生活享受的層次。賺錢，用錢，這沒有甚麼不妥。問題在於累積了財富後，雖然生活豐裕，金錢上已達足夠有餘的保障，卻仍然念念不忘要掙更多的錢，發財的欲望沒有止境；錢本來只應是means，到頭來卻和守財奴的情況一樣，變成了end。

十九世紀丹麥思想家齊克果（Søren Kierkegaard）寫過一本小書叫《當代》（英譯《The Present Age》），裏面有這麼幾句：「人們最終追求的東西是金錢，而且只是金錢的抽象數目。今天，一個年青人很少會嫉妒別人的才能、手藝、名譽或漂亮女孩子的愛；他嫉妒的，是別人的金錢。他會說，讓我有錢吧，那麼我便愜意了。這位年青人不會行事衝動，不做任何可能令自己悔恨的事；而到死去的那天，他仍然抱着一個虛妄的想法：要是他掙到很多錢，便已然活得精采，還肯定會做出些重大的事來。」為甚麼說這個想法虛妄呢？可以從兩方面回答：一、就算掙到很多錢，那並不保證他活得精采，也不保證他做到任何重大的事；二、正正是由於太重視金錢，結果營營役役，虛度此生。

百多二百年後，齊克果這番說話看來仍然適用。這幾年我幾乎每個學期都教哲學導論，講到價值觀的問題時，會問學生最想得到的是甚麼？問的不是他們當下最想得到的具體東西，而是以人生目標來說最想得到的是甚麼。每次，毫無例外，總有幾個學生高聲說：「Money, a lot of money！」然後我問，要那麼多錢來幹甚麼，通常得到的答案是「I will be able to buy whatever I like」、「Then I won’t have to work」、「I’ll have unlimited free time」和「I can use the money to enjoy life」。其他沒有出聲的，有不少微微點頭，表示同意。

錢，的確可以「買時間」：不用上班，便多出大量自由時間；本來是自己做的事，例如打掃家居和煮食，可以聘請人去做，也省下不少時間。然而，有些人多了自由時間，終歸還是浪費掉，沒有令生命更充實和精采；用錢買回來的，是乏味的時間而已。反之，有些人沒有多少所謂的自由時間，但上班不只是為了那份薪酬，而是做自己喜歡的工作，有成就感，在工作中不斷學習和進步，並且自覺對社會有貢獻──這些全不是用錢買回來的，因為根本不能用錢買得到。

我當然知道現實裏很多人上班只是為了那份薪酬，有些甚至討厭自己的工作，一星期五天受苦。在這種情況下，希望盡早掙夠錢，趕快退休，「脫苦海」，去做自己喜歡做的事，這想法我明白。不過，要提早退休，不再只為薪酬而工作，錢累積到一定數量便行了，毋須念念不忘要掙更多的錢、發大大的財。如果你懂得如何活得精采充實，何須億萬家財？如果你不懂得如何活得精采充實，縱有億萬家財也還是過那悶蛋的一生。

以上都是老生常談，奈何世上貪戀金錢的人不少，連這些顯淺不過的道理也需要別人提點；而財迷心竅者，恐怕是點不醒的了。這些人腦袋裏得一個「錢」字，實在可憐。雖可憐，亦可恨；《黃石公三略》說得好：「貪財，則奸不禁。」這不但適用於行軍，還放諸四海皆準。因此，本人絕不與貪財者為友。