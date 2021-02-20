前陣子又有人談大陸和香港用語區別，每次討論這個話題，總有些矯枉過正，甚至張冠李戴，例如說「確診」、「出行」、「冰箱」都是大陸語，莫名其妙。本人在香港土生土長，「確診」由細聽到大；「出行」較少人講，但不是完全沒聽過；「冰箱」香港人口語叫「雪櫃」，但台灣人也講「冰箱」，何時變成「大陸用語」？

語言是流動變化，生生不息的， 追溯語源本來非常難，張冠李戴我也犯過。近年留意一些及物動詞用法，比較新奇，數十年前很少人寫，現在則司空見慣：如「打臉」，今天可說「打臉林鄭月娥」，從前只會說「打林鄭月娥的臉 」。我以為是大陸用法，但熟悉新詩的朋友說，這是受了台灣新詩的影響，普及到大陸後再流入香港，我才恍然。

即使我們小心翼翼要保護的香港粵語，本身早就被大陸語「滲透」，只是大家日用不覺。如「揸車」，「揸」單獨用時解「握着」，為什麼講「揸車」、「揸飛機」而不講「揸單車」？我懷疑「揸」是普通話的「駕」。又如「鹹濕」的解法，眾說紛紜，大都牽強附會，我最認同故友楊君的洞見：「鹹濕」是讀不正的國語「好色」。事實就是，港語和大陸語早就你中有我，我中有你，「全盤淨化」既不可能，也沒必要。

我沒有語言潔癖，好就拿來用，不好就斷捨離。如果真要比較港語陸語，至少須考究四個情況，可惜從來沒有人講。第一是僅限用字不同，而不影響思想或價值判斷的情況，如港人最初講「手提」，後來漸漸跟隨大陸人講「手機」；又如大陸叫「視頻」，香港稱「影片」。我也曾貪新鮮寫「視頻」，有讀者提醒用「影片」，我想想確是「影片」較好，從此不用「視頻」——不是為了嚴守陸、港之別，而是我認為「視頻」構詞比「影片」差，此乃美學判斷。

比如大陸人說「不明覺厲」，表示人看見不懂得的東西，往往（誤）以為很厲害，跟拉丁文諺語「omne ignotum pro magnifico」相近，但香港話沒有對等的成語，想來想去只有《食神》金句：「明就唔係好明，不過聽落就幾有計。」只是「不明覺厲」乾淨俐落得多，構詞非古非今，介乎可解與不可解間，形式意思互為表裏，值得欣賞，我不會因它是「大陸語」而不用。在這情況下，用哪個字詞該取決於說者和受眾的喜好習慣。

第二是用語不同，兼改變思想或價值判斷的情況。以前港人不講「小三」，說「二奶」、「情婦」、「第三者」或「狐狸精」。記憶所及，「包二奶」一語盛行於九十年代，但「二奶」跟「小三」不同，前者有包養意思，至少關係相對穩定，「小三」則不一定。「第三者」像本欄文章，是中立客觀的，而「小三」的「小」字，悄悄添上親切感，彷彿人畜無害，比起劍拔弩張的「狐狸精」，就像李臻對林鄭一樣「咁mild」。用「小三」抑或「狐狸精」，不是中港差別，而是價值判斷。

以上兩類談不上要「嚴防」，但第三個情況不同，那是包含政治宣傳和誤導成份的大陸用語，例如大陸官方用的「新冠肺炎」。去年2月11日，世衛已正名為「2019冠狀病毒病」，簡稱COVID-19，港府也這樣稱呼。有趣的是，如今已是疫症爆發第三年，中共仍沿用初期的暫名，稱為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，做法很不科學。爆發三年也叫「新」？潛台詞可能是：「新」字有助減輕政府對大疫的責任，因為「新」代表未知，未知則失控也很正常，無人需要負責，人民卻必須體諒。

第四個情況最微妙，就是made in HK的大陸用語，如「安心出行」四字，隔空也聞到一陣黨味。錢鍾書先生有幾句妙語：「唐詩、宋詩，亦非僅朝代之別，乃體格性分之殊，天下有兩種人，斯分兩種詩。唐詩多以丰神情韻擅長，宋詩多以筋骨思理見勝。」即是說，唐、宋詩不必按朝代分，更應該以風格別。同理，「大陸語」不必源於大陸，只要是黨八股風格，不管你是香港人或外星人，也可創造「大陸語」，君不見有人一張嘴講「居心叵測」，就連古代成語也瞬間「大陸化」嗎？這些才是真正要提防的「大陸語」啊。