依達傳來他跟馬來西亞朋友的短訊截圖。依達問朋友：馬來西亞每天確診幾千人，真是觸目驚心。你們開始接種疫苗了嗎？馬來西亞朋友回答，還沒有，因為有些回教徒說怕來自中國的疫苗不清真，所以反對。依達說：疫苗有什麼清真不清真的？他的朋友回答：那些回教徒怕中國疫苗裏帶豬油！

這樣的短訊，像是在講笑，但卻是很認真的對答。真是家家有本難唸的經。

前兩天還有朋友問我會不會接種疫苗，我不知如何回答。這倒不是我擔心打了疫苗之後的副作用，而是想着如果我打了疫苗之後，如何可以讓人一見就知道我已經打了疫苗。現在不是流行「安心出行碼」嗎？那打了疫苗的人，會不會發個「安心」標誌，或貼在身上，或印在額頭，讓人一看就安心，知道我是個安全物體，既不會傳病毒，也不會被病毒傳，那就不用戴口罩了。即使不戴口罩，在路上迎面走來的人也不會大驚小怪，用手遮住鼻子，扭過臉去，如遇瘟神。如果這樣，我就一定撲出去打疫苗了。反之，如果打了疫苗卻無明顯標示，出街依然令人顧忌，依然會偶爾清咳一聲就令身旁的人像裝了彈簧一樣彈開，那這兩針疫苗，打得太低調，遲點打也無妨。遲點就有更多人打疫苗，越多人打了疫苗，就越多人「安心」，那時候滿街都是「安心人」，我有沒有打過疫苗，或者是不是個瘟神便也無人理會了。再說如今疫苗那麼缺貨，在這個時候，應該讓給最有需要最心急的人享用。這點人道主義精神，我還是有的。