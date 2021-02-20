在黃愛玲筆下，我是個工作不忘狂掃零食的超齡頑童，由朝到晚不安於室撩是鬥非，還坦言之所以惋惜恐怖份子當年芳華正茂毅然從電影節「息影」，主要因為懷念那個我時常帶到辦公室與大家分享的開心果蛋糕。哈，老實講，雖然五四新詩朦朦朧朧，徐志摩的「你記得也好，最好你忘掉」倒奉為金句，做同事居然有那麼一點特色讓人津津樂道，到底也算造化。不過她說我退休後無論如何不肯復出，卻只說對了一半，既然生活不成問題，簽合約返工當然唔制，但遇到偏愛的電影，倒不計前嫌自動請纓寫簡介，遲至二零零四零五年，仍然不甘寂寞霸了一部《桃色》來寫。陳年往事，褪色褪得七七八八，簡直像有待維修的菲林，譬如翻開《戲夢餘音》講卡薩維蒂的一篇，「九十年代時，香港國際電影節做過卡蕯維蒂的回顧展，那是我第一次看到《聲聲慢》（Too Late Blues），非常喜歡。中文片名大概是邁克的手筆吧……」，我就側頭想了半天，才不得不承認某個月黑風高的夜晚，曾經狗急跳牆抄襲李清照。

黃小姐的學術文章擲地有聲，論者盛讚合情合理，膚淺的我更喜愛瑣瑣碎碎的隨筆，信手拈來睿智妙趣——尤其是有幸作現場目擊證人那些。《我在藝術中心工作的日子》寫選映殘舊的《荒山淚》，「幸虧放映室的同事臨時進行修補，我和擠得滿堂紅的戲曲迷始得以目睹程硯秋的『肥貓』風采」，真是恍如昨日。同篇末段「朋友來信說，雅樂蒂已去世了，出殯那天就在Hôtel du Nord前停靈」則令我黯然——一轉眼，電影資料館成了她的北方客棧。