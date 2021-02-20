全球化之中的外交戰狼化，造成衝突日烈，加上網絡群組之爆炸，令全球化網絡之中逐漸升溫的躁狂問題引起注目。

美國人類學家李察威爾遜在一本研究中國人心理行為之專著：「學做中國人」之中指出：「中國人由被動到爆發之間的轉變，比其他民族更為突發。」

在山東經歷過拳匪之亂的美國傳教士阿瑟史密，在「中國人的性格」一書中留意到中國人有「罵街」的習慣。雙方在街頭因小隙口角，迅速升級為互罵，聲浪相疊而升級，辱罵之對象由人身攻擊即轉移聚焦對方的母親及祖母。

然後美國專家深入研究：認為中國人平時的精神抑鬱和壓迫，在幾千年的君臣父子制度之中，其實是正常的。因為中國人缺乏正常溝通的能力，其文化不只缺乏以理性辯論為基礎的哲學，也缺乏現代意義的心理學，令他們無法面對自己，自然也無法建立西方現代意義的社會交際關係。

這一點，一百年前美國傳教士和人類學家在中國居住多年之後的觀察， 十分精銳。一九四九年之後，美國的政治領袖和精英，漸進入了下一代，但由於與共產中國隔絕往來三十年。尼克遜恢復交往之後，克林頓政府的美國智囊，對中國的了解，只側重於費正清和馬歇爾四十年代的左翼記者和學者的著述，而完全忽略了更早一點的美國傳教士的文獻，以至只知其一，不知其二三四，這是美國東岸智庫的一大缺失。

西方人逐漸發現，即使西方世界歡迎中國加入，包括市場貿易的條款和契約，與中國人很難講邏輯和講道理。西方當初以為，只有阿拉伯世界才會這樣，中國人不會。但是現在發現：中國人非邏輯思維的情緒爆發，比阿拉伯伊斯蘭民族更嚴重。

以前的北平人說：「回回」不知是不是只吃羊肉，性格喜怒無常，情緒變化難以觸摸。今天還跟你稱兄道弟，你一句話不知道什麼破綻，傷了他不知那裏的玻璃心，該回回即刻變臉，抽刀子要你死我活。

回回的問題，漢人其實也有。今日加上網絡，群組埋堆、隱姓埋名、Comfort Zone連結、政權機器無形之手的組合操控，此等心理殘障釋放的負能量，比起百年前傳教士在上海弄堂或北京胡同見到的狀況更猛烈千百倍。

從前傳教士見到的極其量只是一兩枚土製炸彈在中國人社會的街頭爆炸。今日還湧現「五毛」行業，合演員和打手兩種職業於一身，簡直變成原子彈、骯髒彈、核彈的複合爆炸，其無限量分裂極速擴散的裂變，造成極大的負能量，與美國的左膠網民一結合，何止洗版洗太平地，簡直洗地球洗全人類。