在台灣發生的好搞笑的事；事情是這樣的，有人向某位台灣網紅訂購了一箱蓮霧，蓮霧，大家都知道啦，最高級的名為黑珍珠，顏色紅得發紫，一咬開汁液四流清甜可口，誰知購買的人打開箱子竟慘不忍睹；其色青青綠綠或小粉紅，其狀則支離破裂，甩皮甩骨無一完整者，連普通的蓮霧都不是，更別說是黑珍珠等級，心有不甘的消費者立刻交涉都不得要領，只好把此事公諸於眾。

蓮霧售價是八十台幣一粒，等於港幣二十元有多，一箱三十個，以二千多台幣港幣六百多元的價碼買到這等次貨，這瘟生也做得太徹底，太啼笑皆非了。

無奈下此君把一箱蓮霧展示並當場唱起辛曉琪的成名曲「領悟」，啊！多麼痛的蓮霧……，領悟和蓮霧讀音差不多，引得圍觀者爆笑不已，同情也無補於事。

啊，多麼痛的蓮霧：是啊，喜愛網上訂購者也該因蓮霧這一單意外而有所領悟了吧，只是想不到會發生在民風淳樸的台灣。中國網購的騙局太多，打假也打不盡的汗牛充棟假貨充斥市場，除非信譽口碑良好的網店，否則換回破財加生氣！從不相信這一套，購物方式一向是一手交錢一手交貨，明碼實價銀貨兩訖；說老派落後都行，只要沒有後患就萬無一失，至少不會影響心情。

這世界變得太快，人心也逐漸在各種欲望中變得堅硬如石。

吾人永遠不能因為盼望別人守規矩而去冒險惹來不必要的麻煩，這早已成為一向奉行的購物規則；這也是太多痛苦的教訓換回來的領悟，不僅購物還有更多更多的領悟，都是成長中的陣痛長痛換回來的。