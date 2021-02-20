要拔掉一口眼中釘，工具與手勢必須講究，別弄得太難看，否則很容易自傷其身，血染中指。不過，當今政權沒在表演，在幹實事，實實在在幹掉任何釘子，以至於眼裏一粒塵，還顧得着問你幹得漂亮不？

拔釘人手勢差勁，遭拔掉的人卻依然要保住一口釘子的尊嚴。

中大校長任內已發出道歉信，人未走，自己的茶未涼，有天怕要彎腰自己喝自己。廣播處長臨別也寫下了一封大有《歸去來辭》味的信，給港台員工。其辭曰：「驪駒在門。同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內，寵辱無驚，去留無意，也無風雨也無晴。」

文采不錯，即使未能證明是否愛國愛黨兼愛港，至少是個熱愛中華文化的。「驪駒在門」，說明他自知隨時走得。「同舟相隨五載半，激流蕩」既利申了逆流大叔有什麼不夠入流舉動，無奈中亦算有為了。跟同事相濡以沫以後相忘於江湖，是打算放棄新聞業了吧，否則如何能忘記，被拘控的得獎導演蔡玉玲？

對於自身「寵辱無驚」，這一段來自明代儒道佛三合一做人指南《菜根譚》：「寵辱不驚，看庭前花開花落；去留無意，望天上雲捲雲舒。」

此「寵辱不驚」，含義跟《老子》原始版寵辱之道大有距離。

先放下《老子》，這裏的寵幸與侮辱，無驚無喜，一副老子don’t fxcking care 的傲嬌，寵辱就像花開了又花謝，是大自然現象，並沒暗示前處長要栽花種菜去。「去留無意」，這兩個「意」，非無意走或是留在港台，此「意」在梁生筆下是「在意」之「意」，佛家一念方生，即成「意念」之意。

即係點？即係申明我來時也只是隨緣而來，緣盡則去。所謂雙方同意提前解約，而且那麼急，即日閃人或解僱也好，都是緣分，條件適合就來，不合則走。所以忽然一走的處長，有沒有保住尊嚴呢？

最後引用無驚無喜無罣礙的絕代金句：「也無風雨也無晴」，蘇東坡當年上山遇暴雨淋得一身濕，在港台激流歲月，梁生下山時也自覺沒有被淋濕過、所以也無所謂天晴曬乾了衣物，直接無視洗濕過頭之後的狼狽相。

沒錯，若無言就是最高的蔑視，無視就是維持尊嚴的最高境界。

但這只是梁生自身的尊嚴。對於曾相濡以沫的港台員工，作為一口螺絲釘的尊嚴，仍然「很在意」要留下來，捍衛港台，做好本分的尊嚴，前處長給員工中文版本留言，似乎要從另一角度演繹，才有丟書包的價值。