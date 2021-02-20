新年假期前，左丁山在家睇住孫女用Zoom上課，上四個小時，只見孫女一時瞌眼瞓、一時跳跳紮、一時要去飲水、出嚟又搵手指餅食，左丁山喝住：「你在學校上堂時，老師邊度會畀你咁樣。」孫女哈哈笑：「呢度係屋企呀！」佢返回睡房書枱上課後半小時，靜靜雞走入去裝吓佢如何聽課，點知見到佢將電腦畫面一分為二（split screen），一面直播老師教英文，另一面就係睇緊卡通片Running Man。一聽到佢落堂，就入房教訓佢：「做乜你上堂睇卡通？罰你企三分鐘！」孫女為之藐藐嘴。

其他小一學生是否如此呢？與教育界資深老師講起，佢話據佢所知，間間學校學生一樣，中四以上學生知道考試重要，就守規矩好多，小學生根本冇眼睇，幼稚園高班用Zoom更係得啖笑。資深人士話：「在疫情下，用Zoom上課產生大問題，學生成績普遍下跌，老師緊張之餘，冇晒辦法，家長緊張埋一份，只識埋怨學校，或者大罵教育局。其實呢個已成為全世界教育大問題。」

在外國，一般家庭住所面積比較大，學生在家上Zoom或者會好一點，但香港家庭面積細，住劏房學生上Zoom，尤其蝕晒底，大落後。問一位直資名校老師C有乜感覺，佢話：「冇乜感覺吖，我知道絕大部份學生有補習，家庭電腦資源充足，大把電腦輔助教材，父母多數英文好，識督促學生做功課。」咪係咯，用Zoom就有一個digital divide（數碼鴻溝），貧富懸殊問題，數碼鴻溝不是今日始，今天之立法會秘書長陳維安任教育局副局長時（2012年之前），提倡電子教學，電子書取代印刷書，左丁山已在本欄提出呢個鴻溝，教育局當作不存在。好嘞，十年過後，想不到因疫情之名，全港停止面授課程改網上教學，數碼鴻溝問題更加突出，而特區政府包攬所有教育事項，至今束手無策。要暫緩此問題，全港學校須盡快全面復課，首先，學校大清洗消毒，所有教師及僱員每星期檢測一次，學生每星期檢測一次，在校不准除口罩，課室用透明膠板分隔學生……所有額外防疫費用，由教育局撥款資助，校巴大清潔，校巴司機保姆每星期檢測一次，否則不准開工，學生不能迅速復課，香港教育水平難免急降，十幾年後香港社會經濟就知衰！