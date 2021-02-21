昨天討論大陸用語，很多讀者留言，各說自己最厭惡的字詞，我大都認同。有些我也不曾留意，被讀者一言驚醒，如香港人以前稱中央「阿公」，現在則往往隨大陸人改口「阿爺」，我自己就不敢認親認戚。請問從前中國的老百姓，夠膽叫皇帝「阿爺」「阿公」嗎？

看港產片，黑社會老大也是「阿公」，豈非「抹黑」中央？我阿爺則幾十年前塵歸塵土歸土，喊中央「阿爺」即係咒佢死，明顯是顛覆政權，違反「香港國安法」。誰人敢叫北京為「阿爺」，我都鄭重建議國安人員，必須徹查該人「阿爺」現在是什麼狀況。

大陸用語有很多種，最拙劣的是官媒用語，所謂黨八股，特點是「空洞無物、此地無銀」。港府的官，近年無論說話或寫公函，用字都越來越黨八股，影響社會風氣、拖低青少年語文水平、污染市民耳目、破壞中華文化優良傳統，本欄深表遺憾，必須予以嚴厲譴責。

上星期郭嘉銓總警司投訴蘋果的信，就有以下兩句可貼堂：「以偏頗失實的指控誣陷警方依法執法的拘捕行動」、「警隊有嚴謹的武力使用守則，有關武力必定是為完成合法任務的所需最低武力」。各位看到大陸用語嗎？

Google「依法執法」四字，第一個搜尋結果是人民網文章〈依法執法就是最文明的執法〉。識得笑真係好好笑，按標題思路，「不依法執法」也是「執法」，甚至是「文明的執法」，只是不算「最文明」而已，對不對？這是什麼鬼標題啊，實在搞不清是高級黑抑或低級紅。

在所有文明社會，警察執法當然是依法的，何必疊床架屋、此地無銀說「依法執法」、「合法任務」呢？正如一說「強姦」，自然是非法，也是用性器官去強姦，難道有「合法強姦」、「用十二指腸去強姦」嗎？所謂「整得唔好你就唔係食神」，同理，不依法執法就不是警察。

「吳京大腦」用此等拙劣中文，反引起市民有「不依法執法」的聯想。按照黨的辯證邏輯，萬物都有矛盾兩面：警察既然會依法執法，自然也會非法執法，對不對？如果不對，請郭總警司質疑共產黨的唯物辯證法，千萬不要投訴我——我只是談語文的，最__憎人事事「政治化」。