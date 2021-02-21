《戲夢餘音》有一篇《也說林黛》，以前不曾留意——寫於二零零九，沒有註明出處，那年電影資料館展覽廳辦林黛文物展，應該是協助推廣的應景文章。這展覽我趕在結束前一天去西灣河看過，亮點非常多，最意外的是一封用英文寫給龍公子的情信，行文流暢筆跡漂亮，最驚訝的是幾件晚期旗袍，腰肢原來那麼細，當時莫名其妙的海外影迷覺得她婚後有向橫發展趨勢，真是冤枉。至於最刺激的，當然是傳聞離世五十多載的四屆影后依舊「好猛」，知情人士細聲講大聲笑，繪影繪聲指擺在床邊的樓板拖半夜會走位，拍心口擔保絕無誇張，還嚴禁我在專欄渲染，怕會嚇走目標參觀者。黃小姐短文提供的八卦高級得多，說邵氏父子公司攝製的《亂世妖姬》改編《亂世佳人》，由林黛飾演郝思嘉是東方荷里活不二人選，因為她「美麗得張揚跋扈，任性得理直氣壯」 ，氣質比同輩紅星尤敏李麗華都適合，「可惜這部電影現已無跡可尋，我們只能在有限的文獻資料中略窺一二」。

打開平板電腦談《戲夢餘音》，不經思考「黃愛玲遺作」在指尖溜出，想想不妥當，連忙刪除。不說不知道，我最初認識「遺作」二字，全拜林黛所賜，六四年她「戲走極端」服過量安眠藥返魂乏術，趁熱推出的《妲己》和《王昭君》是遺作，發掘杜蝶送去日本整容後做替身補拍未完成鏡頭的《寶蓮燈》和《藍與黑》上下集是遺作，從倉底摷出來的《血痕鏡》是遺作，連重映的《不了情》也是遺作，數史上遺作最多的演員，她認了第二沒有人敢認第一。