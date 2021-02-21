「鬼域？」玫瑰驚詫：「你是鬼嗎？是花的亡魂嗎？」

「不，我是活的，也半死不活了。」菊花自憐：「有聽過『上新香』的風俗嗎？」

「沒有。我來自香港，不經不覺隨天意走到這兒，正是人生路不熟，也不懂地方風俗。」玫瑰低語：「我是情人節被扔棄的一支花。」

「哪雙情人呢？」

「不知道。」玫瑰自嘲一笑：「人怎會有什麼？有緣相聚，緣盡相分，但存一口氣，忘也好記也好，都能過日子，不像花的薄命，如『朝花夕拾』，不堪重提了。」

「唉，人也難說，要走就走，談不上長壽短命。天災人禍——更甚是人禍，直接間接就害死好多人。」

「所以『上新香』？」玫瑰好奇：「『新』指第一次嗎？」

「哦，這兒風俗，如果哪家有人走了，第二年初一凌晨，就會有家屬親朋好友，抱着菊花，去給過世的人上一炷香。」

「現在是2021年，那麼給上新香的亡魂，都在2020年走的了。」

「對。」

「那與你遇災劫有什麼關係？看你真是受傷破落苟延殘命似的。」

「誰叫我來自武漢？」

「武漢？」玫瑰問：「肺炎的源頭？」

菊花帶愧無語，雖與自己無關，也羞。

菊的色彩豐富，有紅、黃、白、紫、墨、綠、橙、粉、棕、雪青、淡綠，甚至複色和間色。

「我是白菊，主為清明掃墓或設靈祭祀時，表示哀悼、思念之用。」菊花垂首低迴：「想不到一年伊始，為人哀傷也為自己哀傷……」又道：「今日有以我祭奠先人，明天又有誰來祭我？」

「究竟你在初一發生什麼事？」玫瑰問：「今日已初三了，你是如何逃離的？」

初一凌晨，武漢市大堵車了，花市門口的單向四車道堵的水洩不通。為的，就是爭購黃菊和白菊，白菊尤其搶手，嚇得不知人間何世……（明續）