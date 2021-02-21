睇紐約時報報導，先知道菲律賓原來在1989年頒佈一條規矩（不是法例），就係由國防部與各大學達成協議，軍隊不可進入大學校園。當年有一位大學保安被控謀殺一名美國陸軍上校，被判入獄，14年後，在2004年出獄，但犯人從不認罪，聲稱曾被警察虐待。案件發生後，案情引起爭議，當年總統係阿基諾夫人，因反對馬可斯獲得大量民眾學生支持而上台，對大學抱自由開放態度，故此國防部同意軍隊以後不進入校園。

今年一月下旬，現任國防部長突然宣佈單方面撤銷軍隊不進入大學校園協議，引起大學及學生嘩然，紛紛在校園內靜坐抗議。點解軍方有此決定？原因都幾諷刺，2016年6月30日上台之所謂強人總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）素來以強悍手段對內著名，用違反人權方法追殺毒販，備受國際非議；撤銷反對派之電視台牌照，國內傳媒言論備受鎮壓。但對外呢？見錢開眼，與中國投資者眉來眼去，菲律賓漁民在菲律賓近海捕魚，被中國指稱侵犯中國南海領域被逐離，杜特爾特當睇唔到；政府言論從來盡量避免刺激中國與習近平，故此北京同馬尼拉關係算係穩定，習近平曾訪問馬尼拉，順道與富豪華僑見面，彼此關係唔知幾好！

而今菲律賓國防部長以反共為名，聲稱最著名大學菲律賓大學及其他18間大學，窩藏共產黨份子，大學校園成為共黨反叛組織New People’s Army之徵召及培訓學生天堂。軍方曾在官方網站刊登嫌疑學生、記者、前政府官員等人名字，指稱係共黨/反叛份子，但列出後國防部長向公眾道歉，並將一名情報官員炒魷。

新興國家強人掌權，皆以反恐、反毒、反共之名義，強力維穩靠頒佈嚴刑峻法，鎮壓大學知識份子、學生、記者、維權人士。菲律賓大學奎松市校園校長Fidel Nemenzo批評說：「政府視所有對政府有意見之院校及個人，標籤為紅色。學術自由，言論自由等必須免於恐懼。當軍隊可以隨意進入校園，人們就不敢發表意見了！」這段說話放諸四海而皆準。外交親北京，討好習近平，內政大力反共的杜特爾特政府，會否觸發泰國式、緬甸式的群眾示威？這又是一個積薪厝火的故事。