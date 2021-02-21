二零一九年十二月三十日，武漢中心醫院眼科醫生李文亮上社交網站，警告同事提防一種神秘肺炎病毒，病毒消息因得稍稍突出重重隱瞞，李文亮也因此頓成官家批鬥的「發布不實言論」者。及滿城瘟疫瞞不住，「不實」變成實在，連李文亮都死於這「不實」瘟疫，官家才一改口風，先大力宣傳其共產黨員身分，再追贈中國青年五四獎章，譽為「肺炎防控先進」、「新時代最可愛的人」、「民族的脊梁」等等。

不過，這個「民族脊梁」最初沒有為黨的榮譽三緘其口，本質上無疑還是要不得的。所以，去年有道士梁興揚者，於山東濟南一所道觀立靈牌五百五十八塊，供奉李文亮等抗疫犧牲者，結果被他所屬的長安區道教協會斥為「誹謗道教教職人員，製造矛盾，影響宗教和睦」，給免去協會秘書長職務；當局更褫奪其道教教職人員資格。又有藝術家王鵬者，近與流亡歐洲的民權藝術家艾未未合作，籌辦李文亮藝術展，遭當局警告「不要抹黑國家形象」，上月二十九日其在北京平谷區的工作室更被當局遣人夷平。而本月七日，即李文亮忌日，武漢有市民在武漢中心醫院圍欄貼上李文亮遺照悼念，即有保安員上前撕去。張貼遺照者沒有因危害國家安全被捕，算幸運了。

由此可見，李文亮雖然已獲「平反」，大家可不要因此就放心悼念，否則或有「抹黑國家」之嫌。