中國外交部發言人華春瑩前幾天在回答記者問題時，反問記者：「為甚麼外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？」

此言一出，網友嘩然。大批中國網民爭相回答華大媽的問題。有人反問她，「我也想問啊，為甚麼中國人就不可以使用推特和臉書呢？」有人譏諷道：「說得好像牆是別人建的一樣。」

華大媽是愚蠢還是勇敢，則不得而知。

誠如中國網友所說，牆，並不是別人建的。在中國，使用外國的社交媒體平台，並非人人均享的平等權利。中國民眾想了解外面世界的信息，必須靠「翻牆」，而中共政府、外交部、黨媒等官員，卻可以堂而皇之在推特、臉書發言。中國在推特、臉書、YouTube等社交網絡的賬號不多，但自武漢爆發疫症以來，中國在上述平台上的外交賬號卻增加了兩至三倍。根據美聯社與美國智庫大西洋理事會合作調查的結果顯示，這些賬號散佈大量虛假消息，將武漢爆發的疫症甩鍋給美國。

華大媽的問題不但令中國網民嘩然，也令中國政府尷尬。大約不想民眾知道這件事，中共外交部官網上已將華大媽的相關講話內容全部刪掉了。

以「戰狼」姿態咄咄逼人、常向境外傳媒宣戰的華大媽，這次槍口卻好像對錯了方向，也許這才是她心中真正想問的問題。