二零二零年八月十六日,香港《大公報》有一則新聞,標題是「解放軍臺海亮劍,美航母聞風而逃」,報道一開始就說:「美國航空母艦里根號近來跑到東海刷存在感。」那「存在感」是現代漢語,意思則不知是什麼。

按英文有presence一字,中文一般譯做「在場」或「存在」,但還有另一個譯法,見一九九四年版《牛津高階英漢雙解詞典》:「number of eg soldiers or policemen in a place一群在場人員(如軍警等)。」換言之,這個presence是指駐某地的人員,而不是指「存在」,更不是指一種「感覺」。二零一三年六月二十七日中共環球網報道:「美國海軍陸戰隊司令詹姆斯.阿莫斯昨表示,奧巴馬政權重視亞太地區,美國海軍陸戰隊在區內的存在感就大幅提升。」末句譯做英文是「The US Marine Corps’ presence in the region has greatly increased」,譯做中文是「美國海軍陸戰隊實力在區內大增」。而中英下流雜交的現代漢語則當然是「美國海軍陸戰隊的存在感大幅提升」。

至於「刷存在感」,似乎是「使人覺得某某還存在」的意思,是連英文presence的原意都沒有了。《左傳.宣公十二年》楚莊王說:「觀兵以威諸侯,兵不戢矣(戰爭就不能消弭)。」但現代漢語人一定不會說「美國航空母艦近來開到東海耀武揚威」,只會說他們來「刷存在感」。讀二千多年前成書的《左傳》,較讀現代漢語的什麼「刷存在感」、「底氣」、「思想過硬」等等,還易明白得多。