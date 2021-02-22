二零二零年八月十六日，香港《大公報》有一則新聞，標題是「解放軍臺海亮劍，美航母聞風而逃」，報道一開始就說：「美國航空母艦里根號近來跑到東海刷存在感。」那「存在感」是現代漢語，意思則不知是什麼。

按英文有presence一字，中文一般譯做「在場」或「存在」，但還有另一個譯法，見一九九四年版《牛津高階英漢雙解詞典》：「number of eg soldiers or policemen in a place一群在場人員（如軍警等）。」換言之，這個presence是指駐某地的人員，而不是指「存在」，更不是指一種「感覺」。二零一三年六月二十七日中共環球網報道：「美國海軍陸戰隊司令詹姆斯．阿莫斯昨表示，奧巴馬政權重視亞太地區，美國海軍陸戰隊在區內的存在感就大幅提升。」末句譯做英文是「The US Marine Corps’ presence in the region has greatly increased」，譯做中文是「美國海軍陸戰隊實力在區內大增」。而中英下流雜交的現代漢語則當然是「美國海軍陸戰隊的存在感大幅提升」。

至於「刷存在感」，似乎是「使人覺得某某還存在」的意思，是連英文presence的原意都沒有了。《左傳．宣公十二年》楚莊王說：「觀兵以威諸侯，兵不戢矣（戰爭就不能消弭）。」但現代漢語人一定不會說「美國航空母艦近來開到東海耀武揚威」，只會說他們來「刷存在感」。讀二千多年前成書的《左傳》，較讀現代漢語的什麼「刷存在感」、「底氣」、「思想過硬」等等，還易明白得多。