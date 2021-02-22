港大公共衛生學院教授高本恩接受專訪時表示，科興疫苗的保護率不高，即使大規模接種，亦未必能達到想像中的群體免疫，而且現時不確定接種科興後，能否再接種其他疫苗以進一步提高保護率，直言社會之後回望或會後悔。

相信專家還是相信政府，香港人能夠自行判斷、自由選擇嗎？

有效率僅50.6%的疫苗，打來做甚麼？打了，不過是玩開大開小的遊戲，不知自己是否免疫。不打，也不過是猜測自己會不會中招。但病毒打入身體，永遠沒有回頭路。第三期臨牀數據是要靠數百萬個香港人做白老鼠來驗證嗎？不想做白老鼠的人，可以對政府說不，可以拒絕疫苗嗎？拒絕了，會有甚麼後果？這後果是否尋常民眾承受得起？政府不妨說清說楚。

不相信科興的專家大有人在，政府專家顧問梁卓偉亦提醒巿民，科興雖獲港府大開綠燈，但是否適合兒童及青少年接種，過敏反應如何，會不會有未知的副作用等，尚待數據證實。梁卓偉及袁國勇均已表示會接種科興以外的其他疫苗。

與自身健康及生命安全息息相關的疫苗，打與不打，甚麼時候打，打哪個產地的，當然該交由每一個人自主決定。自己作出的決定，不論後果如何，都會默默承受。可是，若被迫接種，且毫無選擇，萬一有不可逆轉的副作用，人的生命無價，政府能承擔得起後果嗎？