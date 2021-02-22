中印邊境在8個月前發生嚴重衝突，出動冷兵器年代才有的狼牙棒動粗，打得血肉模糊。事後印度第一時間公布傷亡數字，有20個印度士兵在衝突中死亡，而中國方面，一直三緘其口。

是全軍而退、無人傷亡？還是死傷嚴重、不忍公布？

這一直都是最高機密。

胡錫進替中方解釋了一回，說這是北京的善意，不公布中方的死亡數字，生怕刺激了印度的神經，照顧了對方的感受。

言下之意，中方傷亡非常輕微，一旦公布，對印度而言便是「恥辱」，傷口撒鹽。

但後來形勢有變，外電報導，解放軍實際傷亡人數是印度的兩倍，有一說是死了45人。這些「傳說」甚至來自俄羅斯的通訊報導，俄方可是大國的友好，不可能會加入抹黑行列。所以這個消息一出，各方都覺得驚訝，更是懷疑中方不公布死傷人數，只怕不是為了照顧印度的需要，而是怕引起自己國內的情緒。

或許如此，中國坐不住了，在衝突八個月過去的日子，2月19日，突然公布了中印衝突，中方有4個士兵犧牲、一個重傷。也就是說，官方公布的死亡數字為「4人」，遠遠低於印度的20人。換言之，我方實力遠勝於印度啊！

問題是，這個死亡數字是真實的全部嗎？國內有網友提出疑惑，認為這4個人是為了營救同袍而犧牲，救人的都身陷如此險境，其他人肯定更危險。網友便懷疑，死的人不止4個。

這個網友很快便被人肉搜索起底，馬上被拘捕，罪名是「尋釁滋事」、「詆毀英雄，就是與祖國對立、與人民為敵」。

不能被質疑的真相還是真相嗎？我質疑。

剩下的問題是：為國捐軀的士兵，在這八個月真空期，他們的名字為何不能被記憶被歌頌？難道為了照顧「外軍」的感受，自己子弟兵的生命便只能默默犧牲？難道官方如果不主動提起，這4名烈士的家屬便不能告訴外界自己兒子的光輝事蹟？這真是徹底的為國捐軀了。