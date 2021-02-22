年初十，北京朋友打電話來拜年，說完新年好，就問香港疫情怎樣，我說好好壞壞，沒個定數。現在大家都等着看以林鄭月娥為首的特區官員示範接種疫苗之後，等他們都打了疫苗，安然無恙，香港人就會安心去打疫苗了。

北京朋友說這是對的，領導同志們本來就應該做個鼓勵榜樣。我說你說得對，但要糾正一下，在香港，這些人只稱高官，不叫同志，這樣才顯得出一國兩制，要是香港的高官都叫同志，香港人會很困擾，因為香港人覺得同志都在西環中聯辦裏。

北京朋友「嗐」了一聲說，就你們香港人多事，還分得那麼清楚，我們全中國都叫同志。我說你這話就不對了，好像「全中國」不包括香港一樣。這一下刺到了他的政治覺悟，知道自己說錯話了，含含糊糊補鑊說，反正，都是為人民服務嘛！我說這就對了，但比較起來，內地的同志為人民服務的態度，要比香港的高官好，也更加貼心。他聽了這話特別感興趣，問何以見得？我就把前幾天在網上看到的一條由東莞市公安局東坑分局掛出來的宣傳橫幅的內容唸給他聽，那條橫幅上先是兩行小字「不聽不信不轉帳，多想多問多商量」，然後就是大字標語：「凡是網上招嫖先給交通費的，都是詐騙！」我跟北京朋友說，這麼細緻貼心的服務，香港的高官想都想不出來，更不要說去做了。相比之下，內地公安同志執法都這麼人性化，實在令人感動。北京朋友說這倒也是，又道了聲新年吉祥，便愉快收綫了。