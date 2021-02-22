每次在面書上看到Kao的名字，總有一股微暖細水長流。透過這抹不用語言文字，一個Like感受雲與清風。

交往不覺30年，大家當時都年輕，如今高醫生的囝囝在Cornell攻讀天氣，大學都快畢業了。

歲月熬成清湯的一夥，漸次成家立業，年中不多，總有幾次的餐聚從幾人變十幾人；約翰的肉身甚至年前無奈淡出（那年秋冬，非比泛泛之交一下間走了五人），避不了生老病死聚散變幻。

Kao不是面書常客，若能見到，主要夫婦二人陪伴IQ爆棚的兒子環球滑雪的留影，間或也及他們仨或倆，騎單車的悠閑。疫情期間數十年來我們恆常的飯聚被蒸發，人人戴口罩，一般頭暈身㷫機會大降……病人都少咗，閣下路過隨時上來診所伴我喝咖啡⋯⋯他如是說，我亦如是答好；尤其過年前經歷檢測心腦程序，本着醫生兼摯友的關懷密密問。急景殘年，那段日子奇怪地經過中環的次數出其地少，縱有亦匆匆，飲咖啡約會一再拖延，高醫生的友誼之光在這些節眼散發於淡然；我不來，他不急，更沒有普遍小學雞之類興師問罪。你來了，像他的名字，他「高興」便是。

幾年前面對一單突然進行的土地買賣，內地業務與資產仍未全身而退，資金周轉不來，小生意人從來自給自足，從未試過巨額私人甚至銀行借貸，開口困難；常態：因財失義，不少借貸後果除了金錢還賠上友誼，債主催促還錢經常身份猶似互調，慘過囈契弟！

高醫生的反應？

二話不說，義無反顧！

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