菊是哀悼祭奠之花，本來在春節期間受點冷落，這不是菊的日子，人們都愛買喜氣洋洋的花過年。

——但今年初一就不同了，想起猶有餘悸。

在武漢，什麼球場街、循禮門，大大小小的花市、超市、園藝店……群眾湧至，車有車堵，人有人擠，有肯排隊的，更有不肯排隊來搶的，搶到也得付錢，只是供不應求。

雖然過年鮮花生意比較好，今年卻異常火爆，而且最早斷市的是白菊黃菊，而非其他顏色。

「很快已一盆難求，大供應商也斷供，大家慌了，花販子就漲價，最初還100元三支，後來150元才買到一支，散雜的束起來充數……」

有家開了30年的花店老闆說，從未見過這場面；有老闆和店員說，已經50小時沒睡，花賣光了忙設法添補……到了最後，就是一口價，賣的要多少，買的給多少，賣的不清楚究竟生意如何，只知道錢都往口袋猛塞。

可國家官媒報導了武漢花市有多熱鬧多火爆：「生意好得不得了！是過年的『報復性消費』，寓意『牛氣沖天』。」

卻沒報導火的是啥花？怎麼用？為什麼？心裏沒數嗎？

白菊告訴玫瑰，是這樣逃出生天的：——

一個等了大半夜也買不到菊花的女子，見人捧了一大束準備離去，她追上前央求讓幾支，對方不肯。一個拉扯：「求你了，給先人拜祭不能沒花，你怎麼不近人情？」一個堅拒：「好不容易才搶到手，而且還花了近千元，衣服也撕破了，你別撿便宜了，我家也有先人要拜祭！」二人吵起來，還動起手來。

在憤怒的氛圍，所有隱忍着哀傷的平民老百姓，更顯一個「慘」字。

因為缺花「上新香」，可以猜想去年死了多少人……

（明續）