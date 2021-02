上月報載:有人上谷歌自動翻譯網站,打了四個英文字Japan breaks her promise,谷歌譯做「日本違反承諾」;再打The UK breaks her promise以及The US breaks her promise,也譯做「英國違反承諾」及「美國違反承諾」;最後打China breaks her promise,卻硬生生改譯做「中國信守諾言」。我上網親試,果然如此,初而啞然,繼而嗒然。

初而啞然者,是因為谷歌翻譯程式一觸及中共之國,就懂得改用中共現代漢語,而現代漢語所言,即使用字與中文完全相同,意思也往往迥異,例如「信守諾言」、「人民當家作主」、「抗日戰爭由中國共產黨領導」、「疫病可防可控」等等。谷歌翻譯程式會因應情況,或用中文翻譯,或用現代漢語,實在靈巧狡黠得有趣。

繼而嗒然者,則是因為這狡黠原來不是谷歌公司設計;谷歌公司讀到新聞報道後,也已把China breaks her promise的現代漢語翻譯改為中文翻譯,即把「中國信守諾言」改為「中國違反承諾」。據科技員解釋,谷歌翻譯程式自動改用現代漢語翻譯,是因為人工智能會從網上世界學習。只要網上有雇傭大軍不斷把China breaks her promise譯做「中國信守諾言」,翻譯程式就會被「洗腦」,翻譯時依樣畫葫蘆。

電腦如此,人腦如何?我想到無數黨國不分者,想到無數把「追求民主」視為「叛國賣國」者,更想到新香港現在全面推行的「愛國教育」。谷歌那句「中國信守諾言」的確發人深省。