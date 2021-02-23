2月22日，藍絲網《港人講地》刊登一篇「獨家文章」，題為〈新12「門逃」BNO闖關失敗記〉，作者屈穎妍。第一句寫：「說一個真實故事，不是網上謠傳，而是英倫朋友的親身經歷……」這句話此地無銀，像警察說「依法執法」——既是「朋友親身經歷」，就不必再強調「真實故事」或「不是網上謠傳」了。同一意思，洗腦式講三次，當讀者白癡嗎？（雖然絕大多數係）

Anyway，屈女士「朋友」的故事很有趣：一家十二口的A君「整個家族都同聲同氣黃毒上腦」， 用BNO移民英國，在倫敦機場關口排隊時，A君違禁拍照，關員要求他交出手機，十二人馬上起鬨，大叫「光時」口號，結果全被帶去房間，給一個「隸屬英國內政部」的「華籍官員」問話。

全家在「難民集中營」般的拘留室過了一晚，翌日遭趕出境，護照蓋上「2年不得進英國境」。屈女士最後說：「這個BNO抵壘失敗的新12『門逃』故事教訓大家，香港真是自由福地，一離開，你們就會嚐透真正的國際標準。」嘿，不知屈女士的女兒嚐透國際標準沒有？

故事有兩點值得玩味。第一，誰是「親身經歷」此事的「英倫朋友」呢？如果是那名內政部「華籍」官員——該是「華裔」，唉，算了，反正有意見領袖常說專欄寫錯沒所謂——屈穎妍應該交代是她的朋友，但她沒有。剩下來能親身經歷此事的，就只有A君一家黃屍。

要窺探「朋友」身分，不妨看敘事角度，離奇的是，全文幾乎都是A君視角，如作者寫：「A君看到一位穿制服的華籍官員，第一反應竟是：『呢個黑警唔知點解可以走嚟英國執法』。」Wow，心理細節活靈活現，現場筆錄也寫不出，何止「朋友親身經歷」，屈穎妍簡直上了A君的身，難怪叫「獨家文章」。

第二，屈女士這「真實故事」，跟一個月前的「網上謠傳」大同小異，各位只要google「BNO 12人大鬧英關」，就可找到跟屈文如出一轍的故事。堂堂藍絲第一健筆，難道墮落到要抄爛文？希望有記者向英國內政部查詢一下，是否有屈女士所寫的獨家故事；若證實沒有，請屈穎妍發道歉聲明，承認自己造假，《港人講地》亦應該取消她的專欄，以正視聽。