美國意裔雕塑家莫迪卡（Arturo Di Modica）逝世，終年80歲。

到過紐約華爾街的人，大多見過那隻牛氣沖天的銅牛，銅牛重三千二百二十公斤，體積碩大。

那就是莫迪卡的傑作。一九八七年的股災給了他靈感，花了三十五萬美元製作費，塑成了這隻銅牛，也未經當局批准，便跟朋友一起，用起重機把銅牛吊到紐約證券交易所門前，前後花了三四分鐘時間，放下銅牛就走，完成了一次快閃行動。那銅牛出現之後，驚動四方，紐約警方原來要當非法裝置移走，但市民反應強烈，都要求刀下留牛，市政府便也順應民意，將銅牛在附近安放，成了華爾街地標，成了祈求牛市股民心目中的神牛，不管買不買股票的人，第一次見了大銅牛，都會來一張合影。

我一九八七年第一次去紐約的時候，這隻牛還沒有出現。那次是「萬寶路香煙」請香港傳媒去訪問，偏偏人在美國就碰到了八七年大股災，華爾街一片哀嚎，我們在關於香港的電視新聞中，看到李福兆在港交所大罵記者。隨團有好幾家香港報紙的老總，每天一回酒店就打長途電話到香港報館，或報料，或布置編採，有些財經報紙的老總少不得還要關心自己投資的股票。「萬寶路」有錢，說好住酒店包打長途電話，但也沒想到長途電話會打成這樣，那一次在紐約住了幾天，據說我們這個團打掉了一百多萬港幣的長途電話。

莫迪卡的那隻銅牛便是在這樣的背景下誕生，這隻牛聳背低首，起勢前衝，象徵股市強勁，牛氣沖天。當時藝術家的舉動好像惡作劇，但也實在是一片好意。