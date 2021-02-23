我替香港把把脈，唔，患上了失智症，即是俗稱「老人痴呆」。

這個病最大特徵便是，記憶逐漸消減衰弱，認不得人，也記不得事，然後連說話也顯得困難。

香港今天正是患上失智症。

我們有許多記憶已經消失，譬如，我已經忘記了遊行集會是怎麼樣的一件事情了，原來香港的街道可以遊行而毋須下下「上返行人路」的嗎？ 忘記了忘記了。

又譬如，我也快忘記了，香港是怎樣投票的了。我們曾經可以自由投票，自由參選，撫今追昔，都快想不起是甚麼滋味了。有些名詞香港人快要忘記了，譬如「民主」、「自由」、「人權」、「新聞自由」、「監督」、「公平公正公開。」我已經忘記了，暢所欲言、下筆尖酸抵死的滋味。

我們甚至忘記了，如何講「人話」。

有些人的臉孔也變得無法辨認，譬如那些歌星藍神那些管理層那些議員那些戰友，你已經全都忘記了。

我們也快忘記了，一校之長究竟是長甚麼樣？因為校長自己也患上失智症，忘記了理大圍城曾經出現過的「天橋游繩」、「爬行水渠」的悲慘畫面；那個校長只記得，警員被示威者射中了一箭。

即是有人被打到頭破血流，你大驚說﹕「有無事？件衫污糟咗㖭……」

遙遠的港英年代事情都忘記了，今天開始，要學習新事物。愛國者治港。

我們要學習，如何在公平公正公開的選舉中，保證只有某些人勝出，某些人是注定不能參加選舉。

等於問，一間賭場如何能做到「打開門口公開公平公正做生意，但又要保證你贏唔到錢」，答案是﹕出千囉。

香港許多人都要離開了，反正這城市已經失去記憶，相濡以沫，或者相忘於，國安法之中。