星期日郵報揭露，中資多間企業收購了十七家英國寄宿學校，其中九家有大陸黨官背景，民間譁然。此等中資英宿學校以後會以一帶一路戰略思想為課程之主軸，加入孔子學院，進一步或亦將國民教育和十一升旗禮也照搬過去，頗耐人尋味。

英國政界有人表示，此舉顯示中國不止購買英國產業，包括華為5G想進入電信網，還向英國展開文化併購。

但是市場行為，你情我願，你不願賣，我多少錢也買不到。譬如，排名頭十大的寄宿學校，包括伊頓和哈羅，如果願意出售，中國一定買得起，只要給一個價錢便可。英國的泰晤士報、衛報、每日電訊報，若想出售，中國一定買得成。

市場關係永遠是西門慶和潘金蓮的關係。西門慶有錢，潘金蓮有心。只西門官人一方有錢沒有用，要另一方也春心蕩漾才行。

中國家長不是傻瓜，中國人最歧視中國人，選擇國際學校先打聽「那間學校中國人多不多」，若多，家長就皺眉頭。中國人都有自我的內向種族主義（Inward Racism and Self-discrimination），一知道一間英國學校幕後老闆是中國資本，都不會每年花幾十萬，讓子女山長水遠的End up要在英國的寄宿學校接受香港版的國民教育和學習基本法。

因此可以預見此等中資英校，未來幾年雖會調節市場策略，例如農曆新年掛大紅燈籠舉辦校園舞獅、宿舍直播中央台春晚、學校膳堂改食中餐：蝦餃燒賣加蘭州刀削麵，南北菜譜都有，但要繼續經營下去，會越來越困難。除非做到一項：能包底保送子女直升牛津劍橋。

但是其他帳目可以假造，每年升學牛劍的數額卻造不了。只有一個法子：向牛津劍橋繼續斥資收購學院，確保生產線的下游無縫接貨。

因此牛津劍橋，若是高瞻遠矚，現在馬上另開一兩家空殼新學院，叫做新華（New China College）或亞龍（Asian Dragon College）什麼的，等候幾年之後中資寄宿學校之北京上海財團主動來接洽。定一個高價，金蟬脫殼將兩間空殼賣出去，大招牌仍為牛津劍橋。

但如果中資貪心，自我種族主義發作，倒嫌什麼中呀華的學院名字低端，非要買最古老核心的Trinity、Jesus、Christ’s College什麼的，就要你那個正宗品牌，價錢當然又不同。

香港的知識分子老牌報紙、TVB、國泰航空公司，都是這樣一路買下來的。英帝國主義的核心價值和初心，不要忘記，就是貿易。