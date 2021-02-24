就是她？她是誰？

「想不到逃到城外郊區，還是遇上！」白菊把玫瑰拉過一旁草木山石之後：「初一凌晨硬要搶奪菊花拜祭，把我弄得遍體鱗傷的女子——我不認識她，那買主也不認識她，是個買不到花就發狂，又吵又鬧的神經病……」

又吵又鬧，只求一支菊花？吵鬧有什麼用？公安城管一來，便抓走了。也許拘留了兩晚，放出來時，已過了「上新香」時間，哪有什麼關懷？人情味？解決手法？

只聽得那不到30的女子在悲鳴：「爸！媽！我們生一起生，死一起死吧！」

家家有本難唸的經？不，家家有些難活的人——誰也不曉得誰家死活，只知道天降橫禍，真的死了很多很多無辜的人……

是那一天，她回家晚了。

武漢封城了，不但城市的公交、地鐵、輪渡、長途客運、火車、機場……所有交通工具停頓，私家車輛逃亡潮長龍堵着，進不來出不去。到底這過千萬人口的中國大城市，也跑了幾百萬人，倉皇逃離，全國流竄。

但小區封了，住處封了，家門釘死了——一切消息都鎖上了，人人不能出門一步，以免病毒擴散。

千方百計花盡精力找到家了，女兒與老父母咫尺天涯——而且已經大半個月了，街上都是處理屍體的黑色大型塑料垃圾袋，因為屍袋用光了，無法趕製。身穿保護衣的收屍隊，忙得天昏地暗。

死去的多是老人，敵不過肺炎病毒和併發症，呼天不應叫地不聞——但證件上的死因，都不是感染、確診，而只是不明原因，或其他原因，與武漢肺炎一點關係也沒有，所以死亡數字不會撥歸這項數據。

大家也不知這半瘋狂「尋釁滋事」的苦主，一下子成了無父無母的孤兒，如何被管被關。在精神病院出來後，說是康復了。

——因為買不到花，又瘋了……

（明續）