一港男給另一港男下戰書，因為對方先前寫錯他姓氏，把鍾楚紅的鍾寫成鐘點女傭的鐘，發誓「我會打到你記得我個鍾字點寫」無可厚非，但是跟手揚言「我從來唔打女人，你將會係第一個」卻令人遺憾。那個自稱才子的港姐前男友，縱使行為舉止好很乸型，一日未搵專科醫生進行跨性別一刀切，技術上都仍然是男性，你睇佢唔起，覺得佢非常抵打，建議簽定生死契先至開波而不是暗角私了，古風陣陣的手法與昔日歐陸紳士決鬥規矩相若，雖然此舉已被各地政府嚴禁，講到底仍屬文明象徵，何必在最後關頭露出歧視女性的狐狸尾巴，送上門畀政治正確的「左膠」月旦？港姐痛斥前男友亂咁闖入「浦西」，優雅示範閱讀上海灘地圖正確姿態，大概無暇兼顧遭路人甲曲線冤枉搞sheshe，定一定神怒火中燒補發律師信就大鑊，貪一時口爽惹官非太唔抵了，他日上庭，萬一有嚴重露體傾向的林某以證人身份應召，興高采烈除褲展示性器官，你教觀鳥成癖的鹹濕基伯望好定唔望好？

當然，聲明唔打女人基本上還是值得畀like的，事關男人打女人這種野蠻行徑，直至如今依舊時常發生，就算上世紀蕭紅在《呼蘭河傳》寫的「所以男人打老婆的時候便說：『娘娘還得怕老爺打呢，何況你一個長舌婦！』可見男人打女人是天理應該，神鬼齊一」，今時今日已經改善，還是野火燒不盡春風吹又生。法國夠浪漫了吧，處處玫瑰紅酒香奈兒，你可以想像女人捱打原來天天在全國各地不斷發生嗎？武肺封城家暴激增，必須另闢熱線處理哩。