中國經典的「紅雙喜」痰盂，在淘寶網上十幾二十元人民幣可以買一個。近來有頭腦靈活的人，將之「引進」加拿大，取了個名字叫「Chinese traditional fruit basket」，還拍了點示範照片，或做香檳冰桶，或插一堆法式麵包，洋人見此「中國風」新穎有趣，很是歡迎，一個痰盂在Amazon網上可賣68.45加幣，生意非常好，有買家買了之後將它放在餐桌上宴客。

開始看到這段消息以為有人惡作劇，但Amazon網站資料的截圖又不像造假。那隻紅雙喜痰盂喜氣洋洋，着實勾起不少回憶。

曾幾何時，中國人的結婚禮物之中，這隻痰盂一定在送禮名單三甲之內。雖名為痰盂，但最廣泛的用途則是給家裏沒有衞生設備的一對新人解決內急之用，有了它，半夜三更就不用跑公廁了。因為成了結婚禮物，這痰盂也就喜氣洋洋印上了鴛鴦和大紅雙喜字樣，送禮的人若講究一點，還會在外面綁上紅絲帶做的大紅花，一送還要送一對，絕對可登大雅之堂。上海幾十年前還出過一件案子，一對新人在到賀賓客散去之後，在新房裏拿着個紅雙喜痰盂鬧着玩，新娘把痰盂當帽子往新郎頭上一扣，不料罩住頭臉之後，竟拔不出來，結果送醫院急救，醫院工友動用了鋼鋸和老虎鉗，新郎才重見天日，這時人們才發現他的鼻子長得像彎曲的巴拿馬酸黃瓜，碰到什麼都勾得住。

現在大概在中國都很少人用這種痰盂了，卻想不到跑到加拿大獲得了新生。孫悟空曾把廁所稱為「五穀輪迴之處」，如今紅雙喜痰盂上了枱面，它的前世今生，也給大師兄這句話做了佐證。雖然這輪迴是反向的。