廣播處長梁家榮突然提前離任，令人感到意外，但藍絲立即發動攻擊，速度之快，也令人意想不到。

特區政府在2月19日宣佈，政府與梁家榮的聘任合約原於8月底屆滿，經雙方同意後提前解約，並委任民政事務局副秘書長李百全於3月1日出任廣播處長。市民一般對李百全認識甚少，只知道由AO管廣播電台電視台，大概離不開創意欠奉、預算收緊、規矩增加、及對政府政策不准有負面評論等等，以後香港電台在建制派全面逼迫，政府全力封鎖之下，離不開中央廣播電台的道路，像鏗鏘集這樣的節目，少不免加上TVB的新聞特輯色彩。

梁家榮若由1975浸會傳理系畢業後計，累積了45年的傳媒經驗，以電視經驗為主，以他過往的管理風格看，從來不是一位前衞、具爭議性的人物，給人的印象是比較聽話、穩健、小心行事、不易出亂子。這樣的人在這個時候擔任廣播處長，本是適當人物，也是當初特區政府看中他的原因。但讀傳理系出身，有多年記者編輯履歷的處長，畢竟會明白前線記者編輯的工作誘因和衝勁，願意給予若干自由來編導節目，不會盲目為了政治理由去約束記者。但港台有港台的傳統。97回歸後，特區政府總是看不順眼，歷任特首對港台都採取陰乾的政策……限制港台的發展，到了梁振英林鄭月娥執政之後，政府愈發不滿意港台不做傳聲筒，任意委任建制派出任港台顧問委員會委員，向港台施壓。

梁家榮是一位能忍辱負重的人物，最終也頂不住政治攻擊，願意提前解約，也許不是壞事。怎知道事情一宣佈後，建制派對港台還是猛烈譴責，務要港台跪低為政府喉舌，不准編輯自主。更恐怖的是深藍人物冼國林立即撰文指責「政府放生梁家榮」，然後藍營人物發短訊批鬥梁氏兄弟，指「梁家榮梁家權，一門兩兄弟都做過傳媒，係堅定反共反華港獨分子的急先鋒！」梁家權退出東周刊後，以寫食經為主，怎知道躺着也中槍，又指梁家榮「落籍番邦，有恃無恐，禍國亂港漢奸嘴臉！」這麼恐怖的話也敢說出來，太恐怖了。藍營為何對梁家榮憎恨到咬牙切齒？簡直莫名其妙，人都離開了，還要將他批鬥不留餘地，看來文革四人幫餘孽在香港還有不少！