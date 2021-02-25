生一起生，這是人間天倫；死一起死？還是想不通。

這場瘟疫，天災？人禍？生科武器？一個佈局？誰都是局外人，受害人。

每個城市都有無辜者，有些甚至認命，被封鎖棄置時預先寫下了遺書，知道自己活不成——但也希望未遭殃的子女親人可以倖存，健康平安。

父母去世，報不了親恩，後悔回家晚了，但早了也無用，事實上永遠見不着，家破人亡陰陽相隔的蟻民太多太多了……

自責？也不知向誰申訴、呼冤、索償。今後每年，祭日都痛苦。全中國，全世界，天天發生悲劇，病毒擴散、變種、再擴散，世紀疫症，全球感染人數超過一億一千多萬；死亡人數超過二百四十多萬，數字與日俱增，並非一人承受……

玫瑰忍不住，對白菊說：「你先躲着別出來，以免刺激她，我上去。」

菊攔不住。

「小姐！」玫瑰走近這個「瘋子」，把聲音放得輕柔：「你靜一靜，別哭，先看看我行不行？」

「不要！你是玫瑰，還紅得那麼諷刺，我不要，我只要白菊！」

「哦這就是你不懂了。玫瑰是『情人花』，父母在時，是你情人，對嗎？要看通。」

「你以為我病了？瘋了？肯定不是，我只是心事太重壓得透不過氣來，我沒有無理取鬧，不過堅持找到家鄉傳統的白菊花去上新香吧，我堅持，有錯嗎？」

就在此時，傷痕纍纍花不成花的白菊，現身了。

玫瑰回頭，一怔：「呀，你怎麼出來了？我救不了你！」

白菊捧了束野生小菊來了。野菊決非傳統祭祀之花那麼個頭大，蓬蓬然，花瓣從花心輻射狀迸發，長得豐盛飽滿——野菊是黃心白瓣，個子小小，簡簡單單的小花，像一束星星……

（明續）