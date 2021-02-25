緬甸22222抗爭正在流血，香港22223也被「負面清單」放血，倒年輕議員新血落海，輸入紫系強國嘢。議會紫紫呆呆坐埋一枱，議員高官愈來愈好瞓，躺着也連任。負面清單中，正面睇議員瞓着時的醜態，市民覺得原來比開口講愛國愛黨好樣7%。

年輕有罪，法官誠實豆沙包公開講，唔可以太過輕判，否則會招來律政司上訴。無限上訴，超越神權。DQ年輕人，五年不得從政，鄭市長講過，唔順氣可以司法覆核。當你見過麒麟臂的極權，最倔強的周庭也只能當庭痛哭，傑斯只能像小孩子般喊到失聲。輪迴在負面清單溝上訴的地獄中，香港人難過，獅子山下的黃大仙祠，好快被郭議員篤灰，變色橙大仙。與大仙神交的車公，三年間支支簽都顯示負面警訊，向有權用盡者響號，當權者的敏感體質卻沒感受到提奮作用，愛國者治港班子繼續面癱獻世。

本土如何載得下香港人噸計的眼淚？擋在我們面前的是七重黑暗雷神山，遙遠的國會山上黃衣女詩人預言似的告白：天亮到臨，我們走出陰霾，the new dawn blooms as we free it, for there is always light, if only we’re brave enough to see it, if only we’re brave enough to be it。勇氣不滅的香港人與緬甸人be it。