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22222-3 - 陳也

更新時間 (HKT): 2021.02.26 02:00
美聯社
columnist
專欄作家 : 陳也

緬甸22222抗爭正在流血，香港22223也被「負面清單」放血，倒年輕議員新血落海，輸入紫系強國嘢。議會紫紫呆呆坐埋一枱，議員高官愈來愈好瞓，躺着也連任。負面清單中，正面睇議員瞓着時的醜態，市民覺得原來比開口講愛國愛黨好樣7%。

年輕有罪，法官誠實豆沙包公開講，唔可以太過輕判，否則會招來律政司上訴。無限上訴，超越神權。DQ年輕人，五年不得從政，鄭市長講過，唔順氣可以司法覆核。當你見過麒麟臂的極權，最倔強的周庭也只能當庭痛哭，傑斯只能像小孩子般喊到失聲。輪迴在負面清單溝上訴的地獄中，香港人難過，獅子山下的黃大仙祠，好快被郭議員篤灰，變色橙大仙。與大仙神交的車公，三年間支支簽都顯示負面警訊，向有權用盡者響號，當權者的敏感體質卻沒感受到提奮作用，愛國者治港班子繼續面癱獻世。

本土如何載得下香港人噸計的眼淚？擋在我們面前的是七重黑暗雷神山，遙遠的國會山上黃衣女詩人預言似的告白：天亮到臨，我們走出陰霾，the new dawn blooms as we free it, for there is always light, if only we’re brave enough to see it, if only we’re brave enough to be it。勇氣不滅的香港人與緬甸人be it。

愛國愛黨緬甸抗爭周庭黃大仙
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