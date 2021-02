緬甸22222抗爭正在流血,香港22223也被「負面清單」放血,倒年輕議員新血落海,輸入紫系強國嘢。議會紫紫呆呆坐埋一枱,議員高官愈來愈好瞓,躺着也連任。負面清單中,正面睇議員瞓着時的醜態,市民覺得原來比開口講愛國愛黨好樣7%。

年輕有罪,法官誠實豆沙包公開講,唔可以太過輕判,否則會招來律政司上訴。無限上訴,超越神權。DQ年輕人,五年不得從政,鄭市長講過,唔順氣可以司法覆核。當你見過麒麟臂的極權,最倔強的周庭也只能當庭痛哭,傑斯只能像小孩子般喊到失聲。輪迴在負面清單溝上訴的地獄中,香港人難過,獅子山下的黃大仙祠,好快被郭議員篤灰,變色橙大仙。與大仙神交的車公,三年間支支簽都顯示負面警訊,向有權用盡者響號,當權者的敏感體質卻沒感受到提奮作用,愛國者治港班子繼續面癱獻世。

本土如何載得下香港人噸計的眼淚?擋在我們面前的是七重黑暗雷神山,遙遠的國會山上黃衣女詩人預言似的告白:天亮到臨,我們走出陰霾,the new dawn blooms as we free it, for there is always light, if only we’re brave enough to see it, if only we’re brave enough to be it。勇氣不滅的香港人與緬甸人be it。