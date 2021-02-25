嶺南大學協理副校長劉智鵬身膺重寄，表明要把新香港通識教育弄得「做不到高階思維」。不是高階知識分子，當不知高階思維是何物也。

從前，我們有「高等」，例如《處州府志》卷十八載：「（明朝）陳中州，字洛夫，自弱冠應試，屢列高等（居優秀之列）。」級別較高者，後世也稱為「高等」，例如蔣百里就曾任國民政府軍事委員會高等顧問。此外當然還有「高級」。著名的牛津英文詞典《The Advanced Learnes Dictionary of Current English》第二版一九六九年有英漢譯本，主編是臺灣學者吳奚真，是為《牛津高級英漢雙解辭典》；第三版一九八四年有英漢譯本，主編是臺灣學者張芳杰，是為《牛津現代高級英漢雙解詞典》；第四版一九九四年有英漢譯本，主編是大陸來港的香港大學教師李北達，書名卻變成《牛津高階英漢雙解詞典》。那是我第一次看見「高階」這下流詞語，不料現在連思想都有所謂「高階」。

人誰要用「高階」思維，誰要用「中階」或「初階」，只有控制學生思想的大老爺才知道。傳統中國只會鼓勵學生慎思、細思、深思、覃思、近思等。孔子說：「學而不思則罔（迷惘）。」孔門為學之道是：「博學而篤志，切問而近思（細詢所學，以親身經歷思考印證）。」新香港則要把通識教育變成着重「認識」而不重「高階思維」的學科，我不敢說是進步還是退步，但深信這一定比孔門教育之道更加高階。